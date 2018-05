Musica per le nostre orecchie

Giovani e anziani - balli e Musica "trap" : il Centro Kaleidos scende in piazza a Borghetto per festeggiare i 20 anni : Borghetto S.S. Incontro tra tradizione e contemporaneità, tra persone di età diverse da una parte; importanza del gioco educativo e collaborativo dall'altro. Questi i due fili conduttori che hanno ...

Corrs in concerto per gli embrioni - l’esperto : “La Musica favorisce lo sviluppo del 5%” : Le vibrazioni musicali aumentano il tasso di successo della fecondazione in vitro del 5% e migliorano lo sviluppo embrionale. Ne sono convinti all’Institut Marquès, dove tutti gli incubatori in cui gli embrioni si sviluppano hanno un sistema di musica incorporato. Di recente, gli embrioni che abitano gli incubatori della clinica hanno assistito a un vero e proprio concerto live: Sharon Corr, membro del popolare quartetto irlandese The Corrs, si ...

La Musica intensifica gli effetti dei farmaci anti-ipertensivi : La musica intensifica gli effetti dei farmaci anti-ipertensivi Ascoltare musica migliora la frequenza cardiaca dopo aver assunto dei farmaci anti-ipertensivi.… L'articolo La musica intensifica gli effetti dei farmaci anti-ipertensivi proviene da Essere-Informati.it.

Lotto/ Estrazioni 10eLotto e Superenalotto - 22 maggio 2018 : la Musica - la Smorfia e i numeri vincenti : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 22 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.61/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:27:00 GMT)

Musica - Sony compra EMI per oltre 2 miliardi di dollari - : Il colosso giapponese rileva la storica etichetta: con questa operazione assumerà il controllo diretto o la proprietà di circa due milioni di canzoni, diventando il più grande editore Musicale del ...

Musica - Sony compra Emi per 1 - 9 miliardi di dollari : (foto: Marco Cosenza) Un’operazione storica per l’industria mondiale della Musica. Sony ha acquistato la casa discografica Emi Music Publishing, per 1,9 miliardi di dollari (circa 1,6 miliardi di euro). E, con essa, un catalogo di oltre due milioni di titoli, che andranno ad arricchire il già ampio archivio Musicale della società giapponese (2,3 milioni di titoli), con nomi del calibro di Kanye West, Pink, Pharell Williams e i ...

Fresu : 'Fare Musica insieme è ascolto - dialogo e rispetto per gli altri' : CREMONA - 'Empatia e cooperazione in musica possono diventare quello che nel jazz soprattutto si definisce interplay, un termine che significa capacità di ascoltare e dialogare con gli altri, capacità ...

Roma - tutto pronto per Piazza Di Siena : chef stellati e Musica - ecco il programma : Dal 24 al 27 maggio, nell'ambito della manifestazione ippica di Piazza di Siena, Hotel Butterfly apre le sue ali per 4 giorni. Un pop up project per il locale più innovativo d'Italia, in concomitanza ...

Piano City - 100 mila ai concerti. E le scuole di Musica brillano in periferia : Un pubblico di centomila persone per 500 artisti e 470 appuntamenti gratuiti. La tre giorni di Piano City si è chiusa ieri con il concerto di Vinicio Capossela e un rilancio al Sud, con il passaggio ...

Migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la Musica. L’assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...

Peppino Di Capri - doppia data al San Carlo per 60 anni di Musica : A grande richiesta, Peppino di Capri raddoppia al San Carlo di Napoli con un concerto anche il 9 giugno, dopo il sold out della serata di lunedì prossimo. Obiettivo, festeggiare insieme a tutto il suo ...

Musica - 500 mila dollari per una vecchia chitarra di Bob Dylan : Quanto può costare una chitarra appartenuta a Bob Dylan ? Mezzo milione di dollari. È la cifra - per la precisione, 495 mila dollari - che un anonimo appassionato ha speso per aggiungerla alla propria ...

Ecco cosa cambia per gli abbonati Google Play Musica con i nuovi servizi di YouTube : Gli abbonati a Google Play Musica al momento potranno continuare ad utilizzare tale servizio senza variazioni sull'abbonamento pagato fino ad oggi L'articolo Ecco cosa cambia per gli abbonati Google Play Musica con i nuovi servizi di YouTube proviene da TuttoAndroid.