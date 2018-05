Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Musica - canto e poesia per il vernissage di Daniela Pungitore : Un velo bianco di organza, un pianoforte, drappi appoggiati e petali bianchi: si presenta così il progetto scenico ideato da Anna Cuocolo in occasione del vernissage della personale 'Guardare , fuori ...

GionnyScandal : canto l'amore "Emo" - la Musica è la mia terapia : Milano , askanews, - Non vuole sentirsi chiamare rapper, il suo genere musicale è "Emo", emotional core, come il titolo dell'ultimo album di 11 inediti: GionnyScandal presenta il terzo lavoro in ...

GionnyScandal 'Canto le mie emozioni e non c è solo l amore' - Musica - Spettacoli : Certi stati d'animo diventano attitudini Musicali, e a quel punto non importa il genere. Così GionnyScandal può intitolare il suo nuovo disco Emo eppure farlo non punk , di cui l'emo fa parte, , ma ...

Johnny Cash - 50 anni fa il suo live fuorilegge 'Gli uni accanto agli altri io e i ribelli' - Musica - Spettacoli : Si tratta di un concerto, ma le luci al neon resteranno accese, bianche e fastidiose, dalla prima all'ultima canzone. È un concerto, ma guardie armate stazionano a ogni uscio e pattugliano la sala. ...

Cotronei - tutto pronto per lo show Musicale con Cantolautore ed Emilia Brandi : Diteca Centro, è un progetto della Associazione Porta Cenere, co-finanziato dalla Regione Calabria, e prevede la distribuzione di 42 spettacoli in 16 location teatrali delle province di Catanzaro, ...

SPOTIFY SBARCA A WALL STREET/ Musica in streaming debutta in Borsa : ma per l'hi-tech è il canto del cigno? : SPOTIFY SBARCA a WALL STREET: l'azienda leader della Musica in streaming fa il suo esordio sulla Borsa di New York. Ma per il settore hi-tech il rischio di una crisi irreversibile è concreto(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:32:00 GMT)

España en Verona… Musica e canto medievali - con il giullare spagnolo Crispín d'Olot - alla Società Letteraria. : Fonte immagine: Verona News Crispín d'Olot si esibirà, presentando mercoledì prossimo, una selezione di canzoni tradizionali sefardite " sefarditi erano gli ebrei, residenti in Sefarad o Spagna, sino ...

Tripudio di pubblico per Il Musical "Alla tua ombra un canto" del Movimento Apostolico - InfoOggi.it : Due spettacoli che hanno registrato il pienone da parte del pubblico. Presente anche l'Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone , intervenuto a fine serata, e numerose ...