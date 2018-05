Muscoli che invecchiano | in forma con un po’ di esercizio 

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Invecchiare non significa necessariamente diventare deboli e fragili, anzi basta solo po’ di esercizio per aiutare a mantenere la massa muscolare e la forza. Lo rileva una ricerca dell’Universita’ di Otago, in Nuova Zelanda, pubblicata sulla rivistaGeroScience. L’invecchiamento e’ associato alla riduzione sia della massa muscolare sia della forza: una condizione nota come sarcopenia, che sta rapidamente diventando un problema di salutecrescente. “Con i progressi nell’assistenza medica le persone vivono piu’ a lungo – spiega Ashley Gillon, autore principale della ricerca- meta’ delle persone nate in questo secolo dovrebbe vivere fino a 100 anni. Anche se le persone vivono piu’ a lungo, le loro vite non sono necessariamente salutari o indipendenti a causa delle drastiche perdite di forza e di funzione muscolare in ...