Muore a 44 anni sotto un trattore | tragedia in un' azienda agricola

Brasile - Christian Muore per una folata di vento mentre fa kitesurf : aveva 38 anni : Christian Pesavento, 38enne originario della provincia di Vicenza, è morto mentre faceva kitesurf in Brasile, dove si era trasferito nel 2011 per fare il gelataio. Nessun errore umano, ma una folata di vento gli ha fatto perdere il controllo della tavola, che l'ha colpito al collo. È deceduto sul colpo. La salma rientrerà in Italia tra una decina di giorni.Continua a leggere

Choc al Centro direzionale : ragazza di 15 anni precipita e Muore : Choc al Centro direzionale. Una ragazza di 15 anni è precipitata dal 15esimo piano di uno stabile dell'isola G1 del Centro direzionale. La terribile morte si è verificata intorno alle 17.40 di questo ...

Marco Muore di cancro come la moglie due anni fa : i tre figli restano orfani : MARANO LAGUNARE - Prima era accaduto alla mamma, a distanza di due anni il male si prende anche il papà: e tre ragazzi rimangono orfani. Si è spento ieri all'alba Marco Azzan, 46 anni, di Bibione, ...

Modella Muore a 24 anni - il commovente post del fidanzato : “Nara meritava di riposare” : Nara Almeida, ventiquattrenne brasiliana Modella, blogger e star dei social network, è morta all’alba del 21 maggio dopo aver combattuto per mesi contro un tumore. Durante le cure aveva continuato ad aggiornare i suoi 4.5 milioni di followers anche per dar coraggio a chi stava vivendo una battaglia simile alla sua.Continua a leggere

Mamma di 35 anni si sente male e Muore in piscina mentre si allena : di Simone Pierini Un dramma senza risposte quello di Federica Menotti , morta a 35 anni in piscina mentre si allenava. È accaduto a Genzano di Roma, a pochi chilometri dalla Capitale. Ha accusato un ...

Sale su una tettoia per gioco e cade : Chiara Muore a 19 anni : La ragazza è morta la scorsa notte: era ricoverata da giorni in gravi condizioni dopo essere caduta da quattro metri di altezza. Si era arrampicata per gioco su una tettoia ma ha perso l'equilibrio ed è precipitata sul marmo.Continua a leggere

Genova - incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni Muore asfissiata insieme ai suoi cani | : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

Civitanova. Enzo cade da un’impalcatura e Muore a 61 anni : i suoi organi saranno donati : Dopo otto giorni di agonia si è spento ieri sera Enzo Bagalini. Era ricoverat all’ospedale di Torrette, nel reparto di rianimazione, per un grave trauma cranico riportato nell’incidente avvenuto mentre stava ristrutturando una palazzina. Il gesto d'amore e solidarietà dei suoi cari.Continua a leggere

STRAGE SULL’A31/ Video - Arianna Muore a 17 anni a fianco del padre - morto anche il musicista Pozza : STRAGE sull'A31, Video: Arianna muore a 17 anni a fianco del padre, morto anche il musicista Pozza di anni 60, molto conosciuto in quelle zone. Infine la quarta vittima, un 33enne(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:48:00 GMT)