MotoGp Ducati | Dovizioso | «Tra Petrucci e Miller non mi cambia niente»

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Credo ancora nel Mondiale» : ROMA - Alla presentazione del suo nuovo libro 'Asfalto', Andrea Dovizioso ha parlato ai microfoni di Sky sulle proprie possibilità di rimanere in lotta per il Mondiale: ' Il GP del Mugello quest'anno ...

MotoGp – L’addio tra Lorenzo e Ducati è sempre più vicino - Domenicali svela : “siamo in una fase delicata” : Claudio Domenicali, ad Ducati, fa il punto della situazione su Jorge Lorenzo e quello che sembra ormai il suo imminente addio alla Ducati Manca poco più di una settimana al Gp d’Italia. I piloti della MotoGp si godono un po’ di relax prima di affrontare l’importante gara del Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene. A far chiacchiere intanto è ancora la delicata situazione di Jorge Lorenzo in Ducati. Il ...

MotoGp - Domenicali : "Lorenzo resterà un'amarezza Ducati" : "Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a trarre il meglio dalla nostra moto. Una moto che ha grandi punti di forza e qualche punto di debolezza, purtroppo né lui né i tecnici sono riusciti ...

MotoGp Ducati - Rabat : «Al Mugello Voglio esserci» : TORINO - Tito Rabat durante i test di Barcellona se l'è vista brutta. Il pilota catalano ha subito una brutta caduta nella quale è andata a fuoco anche la sua Ducati, riportando lesioni muscolari al ...

MotoGp Ducati - Miller : «La decisone sul mio futuro dipende da Borgo Panigale» : TORINO - Jack Miller è uno dei candidati a prendere il posto di Lorenzo nel team Ducati ufficiale, ma sembra concentrato principalmente a confermare quanto di buono fatto in questo inizio di 2018 con ...

MotoGp Ducati - Miller : «In entrambi i casi sarò in sella ad una GP19» : ROMA - È uno dei candidati a prendere il posto di Lorenzo nel team Ducati ufficiale, ma Jack Miller sembra concentrato principalmente a confermare quanto di buono fatto in questo inizio di 2018 con il ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Dobbiamo prendere una decisione a giugno per il secondo pilota» : TORINO - Ora la Ducati deve risolvere la questione del secondo pilota, dopo la firma del rinnovo di Andrea Dovizioso a Le Mans. Entro fine mese la decisione sarà presa. Jorge Lorenzo sembra sempre più ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Per il secondo pilota dobbiamo prendere una decisione a giugno» : Dopo la firma del rinnovo di Andrea Dovizioso a Le Mans, ora la Ducati deve risolvere la questione del secondo pilota. Entro fine mese la decisione sarà presa. Jorge Lorenzo sembra sempre più distante dalla Rossa e per sostituirlo i candidati non mancano, da Danilo Petrucci, a Jack Miller, passando per Andrea Iannone e Cal Crutchlow. --Lo sa bene il direttore sportivo Paolo Ciabatti che ha confidato al quotidiano spagnolo As: «Tutti sanno che ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Danilo Petrucci - che lezione a Jorge Lorenzo. Verso un avvicendamento in Ducati? : Jorge Lorenzo e la Ducati: un connubio che non funziona. Il GP di Francia 2018, a Le Mans, non ha cambiato le carte in tavola ed il sesto posto finale, a 10″355 dal vincitore Marc Marquez, è più amaro per il secondo posto della Rossa del Team Pramac di Danilo Petrucci. Che lezione ha dato il centauro italiano allo spagnolo! Dopo l’inizio folgorante, Jorge è andato sempre più in calando. Secondo l’iberico, la Ducati lo obbliga ...

MotoGp Dovizioso : "Errore non da me - mi scuso. Che rabbia - la Ducati vola" : La pesante battuta di arresto di Dovizioso, caduto nel GP di Francia quando aveva appena conquistato la leadership della gara, è tutta nelle parole del forlivese: "Non ricordo un errore così. È molto ...

MotoGp – Tre Yamaha alle spalle di Marquez - Petrucci primo ducatista : la classifica piloti dopo il Gp di Francia : Una classifica strana, quasi folle, quella dei piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez sempre al comando, seguito da tre Yamaha Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - il pilota Ducati scivola al quarto giro : era in testa (MotoGp Francia 2018) : Caduta Andrea Dovizioso Video, il pilota Ducati scivola al quarto giro: era in testa (MotoGp Francia 2018). Nuova Caduta nel gp transalpino, dopo quella di Iannone(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:19:00 GMT)

MotoGp – Scintille in casa Ducati - nervi tesi tra i due piloti : Lorenzo velenoso nei confronti di Dovizioso : Jorge Lorenzo non ha gradito le esternazioni di Dovizioso circa il proprio futuro, rispondendo per le rime al proprio compagno di squadra I piloti del Ducati Team partiranno domani dalla seconda fila del GP di Francia, con Dovizioso in quinta posizione e Jorge Lorenzo subito dietro, con un crono di 1:31.590. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Tra i due però non sembra correre buon sangue, soprattutto dopo le rivelazioni del Dovi in conferenza ...