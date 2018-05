MotoGp – Dovizioso ci crede ancora | dalla lotta per il titolo al futuro compagno | “sono

MotoGp - Andrea Dovizioso presenta il suo libro 'Asfalto' : Per tanti Andrea Dovizioso era del colore dell'asfalto perché all'inizio della sua carriera poco importava se faceva podio o arrivava settimo, tanto nessuno si accorgeva di lui. Era, perché da allora, ...

MotoGp – Test Montmelò - le sensazioni di Dovizioso : “andiamo a casa contenti e fiduciosi” : Andrea Dovizioso torna a casa fiducioso e soddisfatto dai Test di ieri al Montmelò: le sensazioni del ducatista I piloti della MotoGp sono tornati in pista ieri, dopo il Gp di Le Mans, per una giornata di Test sul circuito del Montmelò. Il più veloce è stato Maverick Vinales, seguito da Zarco e Lorenzo. Quinto tempo per Dovizioso, alle spalle di Crutchlow. Sereno e positivo il forlivese della Ducati, fresco di rinnovo e reduce dal secondo ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - un errore pesantissimo. Il sogno iridato è già sfumato - Marquez lontano anni luce : “Caro Dovi, stavolta l’hai fatta grossa!“. Se lo sarà detto e stradetto nella sua testa Andrea Dovizioso in questa poco fortunata, per lui, domenica 20 maggio a Le Mans. Il quinto giro del Gp transalpino e l’esaltazione del primo posto conquistato, mettendo in scena un sorpasso preciso e puntuale sul compagno di squadra Jorge Lorenzo, è durata poco. Un errore in frenata e l’anteriore della GP18 si è chiuso ...

MotoGp – Dovizioso disperato : “inaccettabile - la caduta pesa più del distacco in classifica da Marquez” : Andrea Dovizioso parla dopo la caduta che l’ha visto protagonista sul circuito di Le Mans al quinto appuntamento del Motomondiale AFP PHOTO / Jean-Francois MONIER Il Gran Premio di Francia, il quinto di questa stagione, vede trionfare il campione del mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda conquista la terza vittoria consecutiva del campionato sul circuito Bugatti. Dopo Austin e Jerez tocca infatti alla pista di Le ...

MotoGp - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGp - Marquez ‘fa disperare’ ancor di più Dovizioso : “se non fosse caduto in gara non sarebbe finita così” : Marc Marquez commenta la sua vittoria sul circuito di Le Mans, il pilota spagnolo dice la sua sulla caduta di Andrea Dovizioso Il Gran Premio di Francia, il quinto di questa stagione, vede trionfare il campione del mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda conquista la terza vittoria consecutiva del campionato sul circuito Bugatti. Dopo Austin e Jerez tocca infatti alla pista di Le Mans regalare l’ennesima gioia al ...

MotoGp - GP Francia 2018 : Marc Marquez domina e ipoteca il titolo. Grande Italia : 2° Petrucci - 3° Valentino Rossi. Fuori Dovizioso : Marc Marquez (Honda) domina anche il Gran Premio di Francia della MotoGP, vince la terza gara di fila (cosa che non gli capitava dal 2014) e vola via in classifica iridata, approfittando, anche, della cadute dei rivali diretti, il padrone di casa Johann Zarco (Yamaha Tech3) ed il nostro Andrea Dovizioso (Ducati). Il campione del mondo in carica dimostra di avere un passo impossibile per tutti gli altri e, dopo aver preso il comando della corsa, ...

Ordine di arrivo MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifica gara Le Mans. Marquez vince - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Marc Marquez ha vinto il GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha dominato la gara in sella alla sua Honda e ha infilato il terzo successo consecutivo allungando in classifica generale. Valentino Rossi ha sfruttato una buona pista per la Yamaha ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio alle spalle dell’ottimo Danilo Petrucci. Purtroppo Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara. ...

MotoGp Francia - Dovizioso cade e Marquez ne approfitta : ottimo Valentino Rossi - la classifica : MotoGp Francia – Si è concluso il nuovo appuntamento valido per il campionato di MotoGp, spettacolo in Francia ed importanti indicazioni. Nel dettagli pesante zero per Dovizioso, il pilota della Ducari è scivolato mentre era in vetta, errore di traiettoria per Dovizioso che è costato la vittoria, caduta anche per Zarco. Continua a fare un mestiere a parte Marc Marquez che ha vinto con margine rispetto ai rivali, ottima prestazione anche di ...

