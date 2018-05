Mostri del Circeo | Izzo | Stuprammo e uccidemmo una 17enne

blogo

(Di venerdì 25 maggio 2018) Angelo, uno dei cosiddettidel, violentatori, seviziatori e killer a sangue freddo, ammette che lui e la sua banda nel 1975 uccisero unafriulana, R.C., originaria di Pordenone, scomparsa nel nulla nei boschi in Cadore il 21 agosto di 43 anni fa.Idelerano andati in vacanza in Friuli: qui uccisero la minorenne - scelta perché era vergine ha detto- dopo averla sequestrata, portata sul lago Trasimeno e lì stuprata secondo quanto riferisce Il Gazzettino. La vittima, studentessa del liceo classico, era in vacanza con la famiglia in Cadore. Quel 21 agosto era uscita da sola per fare una passeggiata verso Monte Zucco. Inizialmente gli investigatori avevano pensato a un allontanamento volontario, pista presto abbandonata, ma La scomparsa rimase un mistero almeno fino al 2003.Solo in quell'anno la procura di Belluno aprì nuovamente le indagini ...