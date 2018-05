Morta in un incidente stradale Daria Nannelli | calciatrice della Fiorentina

Uber : auto autonoma non riconobbe pedone in incidente Mortale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente Mortale a Bagno a Ripoli/ Morta la 34enne Daria Nannelli - ex calciatrice della Fiorentina : Incidente Mortale a Bagno a Ripoli, Morta la 34enne Daria Nannelli, ex calciatrice della Fiorentina. Lo scontro con un'automobile questa mattina, le è stato fatale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:17:00 GMT)

Cuba : Morta superstite dell'incidente aereo all'Avana

Incidente aereo a Cuba : Morta una delle due superstiti : E’ morta nella notte una delle due superstiti dell’Incidente aereo verificatosi la scorsa settimana a Cuba: il bilancio delle vittime sale quindi a 112. Emiley Sanchez, 40 anni, è deceduta all’Ospedale Calixto Garcia dell’Avana, a causa delle “gravi lesioni e ustioni” riportate nell’Incidente: lo ha reso noto il Ministero della Sanità. Resta ricoverata nella medesima struttura l’unica sopravissuta ...

Lutto nel mondo del tennis : Morta in un incidente stradale la giovane promessa Arianna Rossetto : La 17enne Arianna Rossetto è stata una delle vittime di un incidente stradale all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza C’era anche una giovane promessa del tennis tra le quattro vittime del doppio incidente avvenuto martedì in tarda mattinata lungo lo stesso tratto dell’A31, all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza. Nel doppio tamponamento ha infatti perso la vita ...

Incidente ferroviario a Torino - Federconsumatori : dal 1990 a oggi 190 incidenti Mortali : “Attendiamo che la magistratura faccia il suo lavoro, chiarendo le cause dell’Incidente e individuando le responsabilità. L’occasione pone, però, un problema globale in merito al trasporto ferroviario: troppi sono gli incidenti accaduti negli ultimi anni e troppi sono i morti legati a questi incidenti, ci dispiace ricordare che dal 1990 a oggi sono stati 190 gli incidenti mortali e che una dinamica quasi uguale ...

Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona - dopo l’incidente Mortale dello scorso marzo : Uber, la grande società di trasporto in auto con conducente, ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente dello scorso 18 marzo in cui una donna venne investita e uccisa a Tempe, vicino The post Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente mortale dello scorso marzo appeared first on Il Post.

Incidente aereo a Cuba - Morta una superstite : le vittime salgono a 111 - : La donna, di 23 anni, aveva riportato gravissime ferite dopo lo schianto del 18 maggio . Rimangono solo due sopravvissute: una 19enne e una 39enne. Intanto il Messico ha sospeso la società di noleggio ...

Cuba : incidente aereo - Morta una delle tre donne sopravvissute

Incidente aereo a Cuba : Morta una delle 3 sopravvissute : 1/24 LaPresse/AFP ...

Tesla - nuovo incidente Mortale in Usa : 04.59 Tesla, nuovo incidente mortale in Usa La cronaca registra un altro incidente mortale di Tesla. Un uomo è morto vicino San Francisco dopo che la Tesla, di cui era al volante, è finita contro una recinzione e poi in laghetto limitrofo. La ...

Tesla - nuovo incidente Mortale in Usa : 04.59 La cronaca registra un altro incidente mortale di Tesla. Un uomo è morto vicino San Francisco dopo che la Tesla, di cui era al volante, è finita contro una recinzione e poi in laghetto limitrofo. La polizia ha avviato le indagini ma non è' ancora chiaro se lA vettura era in modalità pilota automatico.

Lutto a Cilavegna. Nell’incidente di Cuba Morta Carmen Navaro : C’è una connazionale tra le vittime della sciagura aerea di Cuba. La donna abitava a Cilavegna (Pavia). L’italiana è morta venerdì

Udine - maestra esce dalla scuola e sale in moto : Morta dopo grave incidente stradale : Tiziana Marra aveva 59 anni ed era insegnante molto apprezzata nelle scuole di Cesclans. Il 17 maggio, a seguito di un incidente con una Fiat Punto, era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La notizia del decesso è stata data questa mattina dal figlio.Continua a leggere