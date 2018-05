Morgan Freeman ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI/ Le dichiarazioni di attrici e giovani giornaliste : MORGAN FREEMAN ACCUSATO di MOLESTIE SESSUALI da collaboratrici e giornaliste: l'attore Premio Oscar avrebbe tenuto comportamenti inappropriati sul set e durante alcune interviste.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 08:11:00 GMT)

Morgan Freeman : i comportamenti ambigui dell'attore nei confronti delle donne : Ennesimo scandalo nel mondo di Hollywood: questa volta ad essere al centro delle accuse è una delle star più famose del cinema: Morgan Freeman. L'attore premio Oscar è stato, infatti, tirato in ballo da ben 16 donne che hanno, nello specifico, denunciato alcuni suoi "comportamenti inopportuni". Di queste donne, otto hanno raccontato di esser state vittime dirette di tali molestie, e altre otto hanno confermato di aver assistito personalmente a ...

Morgan Freeman - 8 donne lo accusano di molestie sessuali : 80enne leggenda del cinema americano, Morgan Freeman è stato accusato da 8 donne di molestie sessuali. Dopo Kevin Spacey, un altro divo premio Oscar potrebbe presto essere travolto dallo scandalo, come riportato dalla CNN che parla di palpeggiamenti, comportamenti inappropriati e commenti sgraditi sui set cinematografici di "Insospettabili sospetti (2017) e "Now You See Me" (2013).Oltre a queste 8 donne, direttamente molestate, altre 8 ...

Otto donne accusano Morgan Freeman di molestie sessuali : C'è un nuovo caso di molestie che scuote il mondo di Hollywood e questa volta coinvolge Morgan Freeman, accusato di abusi sessuali da Otto donne, che alla Cnn hanno confermato di avere assistito in diverse occasioni a comportamenti inappropriati da parte dell'80enne attore afroamericano.Tra quante hanno denunciato Freeman c'è una assistente alla produzione che nell'estate del 2015 era sul set 'Going In Style' ('Insospettabili sospetti'), ...