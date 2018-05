Moratti | ' Inter | lo scudetto è possibile'

Inter - Moratti è sicuro : “possiamo vincere lo scudetto” : L’Inter ha concluso il campionato con la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro. Il club nerazzurro si sta muovendo in modo importante sul mercato, alcuni colpi chiusi (Asamoah, De Vrij, Lautaro Martinez), altri in arrivo. Nel frattempo l’ex presidente Massimo Moratti crede nello scudetto per la prossima stagione: “Il finale di campionato ha fatto grande piacere, ora ...

Moratti : 'Si è rivista la vera anima dell'Inter' : 'È stata una grandissima vittoria e una grande partita, anche emotivamente'. Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervistato sotto la sede della Saras, ha commentato il successo dei ...

Massimo Moratti compie 73 anni e racconta la sua passione per l'Inter : Il Presidentissimo, come viene chiamato dai tifosi interisti Massimo Moratti, ha compiuto 73 anni, il suo nome è legato indissolubilmente al leggendario quintuple del 2010: Uefa Champions League, Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club I Moratti e l'Inter : un pezzo di cuore La famiglia Moratti ha un legame particolare con l'Inter, tutto nasce nel 1955 quando il padre di Massimo, Angelo Moratti rileva la società dal suo ...

Letizia Moratti e l'economia sostenibile : ritratto di una donna che ha saputo interpretare i tempi : Invece, i ragazzi volevano dimostrare al mondo che SanPa avrebbe superato tutto». Lei come ha cresciuto i suoi figli? «Spero come una madre capace di ascoltare e di guidare». Oltre a giocarci a ...

Inter-Juve - interviene Moratti : “Situazioni strane. E’ un ritorno al passato…” : Inter-Juve- Massimo Moratti ha espresso il suo punto di vista dopo circa una settimana dalla sfida di San Siro tra Inter e Juventus. L’ex presidente ha commentato in modo chiaro e diretto senza troppi giri di parole. “SITUAZIONI STRANE” Il Presidente ha così affermato: “Per tanti interisti è stato un ritorno al passato. Di colpo […] L'articolo Inter-Juve, interviene Moratti: “Situazioni strane. E’ un ...

Inter - Moratti : "Con la Juve sempre la solita storia. È il passato che torna" : Posso dire che ho visto di nuovo le immagini di allora e non capisco come Ceccarini abbia potuto dire che era fallo di Ronaldo ', come si legge su La Gazzetta dello Sport .

Inter - Moratti : "Con la Juve sempre la solita storia. E' il passato che torna" : L'Inter è sempre nel cuore di Massimo Moratti. E da primo tifoso nerazzurro, qualcosa non gli è andato giù nella partita con la Juve. In occasione dell'incontro che lo ha visto protagonista all'...

Massimo Moratti incontra i tifosi dell’Inter all’Int di Milano : La passione del calcio unisce medici e pazienti. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, incontra i tifosi nerazzurri domani 3 maggio alle 19 all’Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano, in una serata all’insegna dello sport, del sociale, del desiderio di successo, ma anche dell’amore per la città meneghina e i suoi abitanti. “E’ l’occasione – spiega il presidente dell’Inter ...

Inter - Moratti : 'Spero che i tifosi possano ricordare sempre la nostra famiglia' : ... soprattutto mio padre, come un momento di storia molto importante e decisivo per portare la squadra a livelli Internazionali e ad essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo'.

Inter-Juve - Moratti : “obbligati a vincere. Icardi uomo decisivo” : ”Inter e Juventus sono due squadre che hanno tante motivazioni per fare bene, l’Inter è obbligata a fare bene. Ma nessuna delle due è favorita”. L’ex patron nerazzurro Massimo Moratti gioca in anticipo Inter-Juventus di domani sera e si augura che Icardi possa confermarsi ”decisivo” contro i bianconeri: ”Icardi potrebbe essere l’uomo decisivo? Di solito contro la Juventus è lui, speriamo”. ...