Morata | la Juve mette le mani sullo spagnolo

Morata-Juventus - si inserisce l'Inter. Ma l'Atletico Madrid cerca il sorpasso : C'è la fila per Alvaro Morata , in uscita dal Chelsea dopo la negativa stagione vissuta a Londra. L'attaccante classe '92 non si è mai ambientato in Inghilterra, ha perso il Mondiale con la Spagna , e ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta : “è fatta per Emre Can - le ultime su Milinkovic - Morata e Pogba” : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione con l’intenzione di essere grande protagonista e tentare l’assalto al Triplete, il pensiero della dirigenza è rivolto al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Ecco le importanti dichiarazioni di Marotta allo Sporting Club di Torino: “Emre Can si definisce in 10 giorni. Douglas Costa lo riscatteremo e rimarrà. Perin? Vogliamo un grande ...

Calciomercato Juventus - Paratici incontra Morata : duello con il Milan : Calciomercato Juventus – La stagione per la Juventus è andata in archivio, adesso si prepara per il futuro con l’obiettivo di tentare l’assalto alla Champions League, il pensiero adesso è già rivolto alla prossima stagione con l’intenzione di rinforzare la rosa, in particolar modo in attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore è andato in scena un incontro casuale tra Alvaro Morata e ...

Calciomercato Juve : Fuori Higuain - dentro Cavani e Morata? Video : Mercato Juventus in assoluta fibrillazione in queste ore. E i movimenti in questione, sarebbero di quelli veramente importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'assalto all'ottavo Scudetto e alla Champions League dell'anno prossimo passera' attraverso una vera e propria rivoluzione in un paio di reparti, a partire dall'attacco. Calciomercato Juventus: Higuain va via? E se il mercato Juventus, fosse praticamente ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Morata : si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Milan – Milan è reduce dal netto successo in campionato contro la Fiorentina, il club rossonero ha concluso la stagione con la qualificazione in Europa League, un risultato deludente se si considerano le premesse di inizio stagione. Adesso si pensa al mercato, la dirigenza rossonera ha già annunciato l’arrivo di un grande attaccante, circola il nome di Ciro Immobile ma nelle ultime ore va registrato un importante ...

