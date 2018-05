MONUMENTO DI ALDO MORO IMBRATTATO Preso il responsabile | è un 47enne | lo sdegno dei

Roma - nuovo sfregio al MONUMENTO di Aldo Moro in via Fani : sulla lapide la scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della...

ROMA - SCRITTA BR SU LAPIDE SCORTA ALDO MORO/ Via Fani - subito cancellato l’infame sfregio sul MONUMENTO : ROMA Via Fani, SCRITTA Br sulla LAPIDE che ricorda il sequestro di ALDO MORO: nuovo sfregio sul memoriale monumento inaugurato da Mattarella a ricordo della SCORTA del presidente Dc(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Aldo Moro - scritta delle Br sul nuovo MONUMENTO in via Fani : Aldo Moro, scritta delle Br sul nuovo monumento in via Fani Aldo Moro, scritta delle Br sul nuovo monumento in via Fani Continua a leggere

Roma - nuovo sfregio al MONUMENTO di Aldo Moro in via Fani : sulla lapide la scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della...

Roma - scritta Br su lapide Aldo Moro in via Fani/ Nuovo sfregio sul MONUMENTO per le vittime della scorta : Roma Via Fani, scritta Br sulla lapide che ricorda il sequestro di Aldo Moro: Nuovo sfregio sul memoriale monumento inaugurato da Mattarella a ricordo della scorta del presidente Dc(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Aldo Moro - imbrattato il MONUMENTO in via Fani : scritta "BR" sulla lapide : Una scritta, con vernice rossa, che inneggia alle Brigate Rosse. E' stata nuovamente imbrattata la lapide commemorativa di Aldo Moro e la sua...

Roma - nuovo sfregio al MONUMENTO di Aldo Moro in via Fani : sulla lapide la scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della stazione dei ...

Via Fani - ancora imbrattato il MONUMENTO in memoria della scorta di Aldo Moro : Inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi in occasione del quarantennale della strage. Alle fine di febbraio erano comparse altre scritte contro le forze dell’ordine

Roma - nuovo sfregio al MONUMENTO di Aldo Moro in via Fani : sulla lapide la scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della stazione dei ...

Aldo Moro - imbrattato il MONUMENTO di via Fani dedicato agli agenti di scorta : sulla lapide la scritta “Brigate Rosse” : Il monumento dedicato alle vittime via Fani a Roma è stato nuovamente imbrattato. sulla lapide dedicata ai cinque uomini di scorta assassinati nel giorno del rapimento di Aldo Moro, del quale è ricorso il quarantennale pochi giorni fa, nella notte è comparsa la sigla delle Brigate Rosse, scritta con della vernice rossa. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monte Mario. Un mese fa la base di ...

Aldo Moro - imbrattato il MONUMENTO in via Fani : scritta "BR" sulla stele : imbrattato il monumento che ricorda le vittime dell'agguato di via Fani, quando quarant'anni fa fu rapito dalle Brigate Rosse il presidente della Democrazia Cristiana Aldo...