Montante dai domiciliari al carcere Giallo sulla fabbrica di biciclette che nessuno ha

Montante trasferito dai domiciliari al carcere : avrebbe cercato di inquinare le prove : Si aprono le porte del carcere per l'ex presidente di Confindustria Sicilia, arrestato lo scorso 14 maggio con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e finito ai domiciliari. Il gip di Caltanissetta ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.Continua a leggere

Corruzione - Montante dai domiciliari al carcere : 'Inquinava le prove' - : Il gip ha inasprito la misura cautelare nei confronti dell'ex presidente di Sicindustria agli arresti domiciliari dallo scorso 14 maggio. L'imprenditore avrebbe cercato di distruggere documenti ...

Montante dai domiciliari al carcere - giallo su fabbrica : "Scusate, la fabbrica di biciclette fondata da Calogero Montante, fra le due guerre mondiali, dove si trova?". Gli anziani seduti su una panchina, nella piazza principale del paese, si guardano in faccia. "A Serradifalco non è mai esistita", dice Salvatore, 90 anni. E la squadra di ciclisti Montante? "A Serradifalco? Non ne so nulla, in quegli anni c'erano 10-15 biciclette in tutto", risponde l'anziano che ha lavorato una vita in miniera. ...

Montante - ex-Sicindustria - dai domiciliari al carcere : tentava di inquinare le prove : Secondo la Procura di Caltanisetta avrebbe fatto entrare a casa sua persone non autorizzate - C'è un nuovo sviluppo nell'inchiesta che ha coinvolto Antonello Montante: l'ex presidente di Sicindustria -...

Antonello Montante - dai domiciliari al carcere. “Inquinamento probatorio” : distrusse documenti durante arresto : Dagli arresti domiciliari al carcere. È stata inasprita la misura cautelare nei confronti dell’ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato il 14 maggio scorso con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Nel pomeriggio la Squadra Mobile di Caltanissetta lo ha trasferito dai domiciliari al carcere di Malaspina. Le motivazioni che hanno indotto il gip a inasprire la misura sono riconducibili alla ...