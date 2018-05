Mondiali | mostra sulla storia del torneo

Giornate Mondiali dell’Acqua e delle Foreste - WWF : dimostrato il legame tra bacini idrografici - foreste e salute umana : Il 21 marzo (oggi) e il 22 marzo (domani) vedranno le celebrazioni di due Giornate Mondiali indette dall’ONU, dedicate, rispettivamente a foreste e Acqua, due risorse naturali chiave per gli ecosistemi del Pianeta. Il WWF ha deciso di coglie l’occasione per sottolineare la stretta relazione tra ecosistemi forestali, qualità dell’Acqua e salute umana rendendo nota una recentissima ricerca che dimostra come i bambini che vivono in bacini fluviali ...