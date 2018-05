Mondiale Rally - La Citroën ritira Meeke e Nagle dal campionato

Mondiale Rally - In Portogallo vince Neuville : Thierry Neuville ha vinto il Rally del Portogallo, sesta prova del Mondiale Rally. La prestazione del pilota belga è stata lodevole, sia per quanto riguarda le performance alla guida che nella strategia. Approfittando anche dei tanti ritiri nella prima parte della gara - tra cui quello di Ogier - Neuville ha potuto recuperare sui rivali e portarsi in testa alla classifica piloti, grazie a questa seconda vittoria stagionale.Il podio. A fianco di ...

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville si impone in terra lusitana e conquista la vetta della classifica : Semplicemente strepitoso il belga Thierry Neuville, sulla sua Hyundai, nel sesto appuntamento del Mondiale 2018 Rally in Portogallo. Il pilota della i20 ha confermato quanto già era emerso nelle precedenti giornate, ponendo il proprio sigillo nell’ultima e conquistando la vetta della graduatoria iridata, con un vantaggio di 19 punti su Sebastien Ogier (Ford – ritiro). Alle spalle della Hyundai troviamo la coppia di Ford composta dal ...

Rally Portogallo - trionfa Neuville. Ora comanda il Mondiale : Thierry Neuville vince il Rally del Portogallo ed è il nuovo leader del Mondiale. La sesta tappa del Wrc rimescola ancora una volta le carte nella corsa all'alloro iridato con il successo del belga ...

Diretta/ Rally del Portogallo 2018 : streaming video e tv. Neuville leader - troppi ritiri! (Mondiale Wrc) : Diretta Rally del Portogallo 2018, info streaming video e tv. Il percorso e l’orario delle prove speciali in programma: si decide il vincitore (oggi domenica 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:22:00 GMT)

RALLY DEL PORTOGALLO 2018/ Streaming video e diretta tv : Neuville sfida Ogier - Mondiale Wrc - : diretta RALLY del PORTOGALLO 2018, info Streaming video e tv. Il percorso e l'orario delle prove speciali in programma: si decide il vincitore , oggi, .

RALLY DEL PORTOGALLO 2018/ Streaming video e diretta tv : Neuville sfida Ogier (Mondiale Wrc) : diretta RALLY del PORTOGALLO 2018, info Streaming video e tv. Il percorso e l’orario delle prove speciali in programma: si decide il vincitore (oggi domenica 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:32:00 GMT)

Rally del Portogallo 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario e vincitore (Mondiale Wrc - oggi) : diretta Rally del Portogallo 2018, info Streaming video e tv. Il percorso e l’orario delle prove speciali in programma: si decide il vincitore (oggi domenica 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 02:00:00 GMT)

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville ad un passo dal successo in una gara ricca di colpi di scena : Thierry Neuville mantiene la vetta del Rally del Portogallo 2018 e si avvicina ad ampi passi alla vittoria finale, potendo gestire un vantaggio di ben 39.8 secondi su Elfyn Evans e di 57.2 su Dani Sordo. Per tutti gli altri distacchi abissali, visti i problemi tecnici ed incidenti di ieri, in una gara ad eliminazione come raramente si è visto negli ultimi anni. Andreas Mikkelsen, Sebastien Ogier e Jari-Matti Latvala sono tornati in corsa, ma ...

Diretta/ Rally del Portogallo 2018 Mondiale Wrc streaming video e tv. Neuville : "Abbiamo spinto forte" (oggi) : Diretta Rally del Portogallo 2018: info streaming video e percorso della 2^ giornata in terra lusitana, oggi sabato 19 maggio. Chi vincerà oggi sulla ghiaia?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:09:00 GMT)

DIRETTA / Rally del Portogallo 2018 Mondiale Wrc streaming video e tv. Neuville consolida il primato (oggi) : DIRETTA Rally del Portogallo 2018: info streaming video e percorso della 2^ giornata in terra lusitana, oggi sabato 19 maggio. Chi vincerà oggi sulla ghiaia?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:41:00 GMT)

Rally del Portogallo 2018/ Mondiale Wrc : streaming video e diretta tv. Percorso e vincitore 2^ giornata (oggi) : diretta Rally del Portogallo 2018: info streaming video e Percorso della 2^ giornata in terra lusitana, oggi sabato 19 maggio. Chi vincerà oggi sulla ghiaia?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 02:37:00 GMT)

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville al comando in una gara ad eliminazione : Non si può certo dire che il Rally del Portogallo 2018 sia iniziato tra gli sbadigli. Oltre al percorso insidioso e allo spettacolo regalato dai piloti, abbiamo vissuto una serie di emozioni e colpi di scena non da poco. Il leader della classifica Mondiale, Sebastien Ogier, è andato a sbattere nella SS5, Hayden Paddon, al comando fino a quel momento, è finito fuori strada nella SS7 ed è stato portato in ospedale per accertamenti, mentre Ott ...

WRC 2018 - Rally d'Argentina. Una squadra - un Mondiale - un leader : La Toyota vuole fortemente diventare grande al più presto e salire sul tetto del mondo. Dal giorno del suo rientro nel WRC, un anno fa, l'ex campione e ora Team Manager Tommi Makinen ha avuto una ...

Mondiale Rally - Tänak e la Toyota dominano in Argentina : Ott Tänak è stato il dominatore assoluto del Rally d'Argentina, quinta tappa del Mondiale WRC. L'estone della Toyota è riuscito a mettere la sua Yaris davanti alle Hyundai i20 Coupé di Thierry Neuville e Dani Sordo. Un risultato che lo rilancia all' inseguimento della M-Sport di Ogier, oggi quarto al traguardo.Rimonta furiosa. Quel testacoda nella PS2 è forse l'unico neo di una gara praticamente perfetta per Tänak. Un errore pesante, ...