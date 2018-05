: Harvey Weinstein verso l'arresto per molestie sessuali: si consegnerà domani - repubblica : Harvey Weinstein verso l'arresto per molestie sessuali: si consegnerà domani - RaiNews : Harvey Weinstein si è consegnato poco fa alla polizia di New York, come anticipato ieri sera dai media statunitensi… - RaiNews : Scandalo molestie sessuali, secondo i media Usa #HarveyWeinstein si consegnerà venerdì mattina alla polizia di New… -

L'ex produttore cinematografico Harveysi èto alla Polizia di New. Accusato dida oltre 80 donne, sarà incriminato con l' accusa di avere stuprato due donne. Per Cnn Tv, la cauzione sarà fissata in 2 milioni di dollari. La vicendadiede inizio al movimento Metoo: dopo la denuncia di attrici e altre professioniste del mondo dello spettacolo, migliaia di donne in tutto il mondo hanno raccontato lesubite.(Di venerdì 25 maggio 2018)