Molestie - Weinstein si consegna a N.York : 13.59 L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein si è consegnato alla Polizia di New York. Accusato di Molestie da oltre 80 donne, sarà incriminato con l' accusa di avere stuprato due donne. Per Cnn Tv, la cauzione sarà fissata in 2 milioni di dollari. La vicenda Weinstein diede inizio al movimento Metoo: dopo la denuncia di attrici e altre professioniste del mondo dello spettacolo, migliaia di donne in tutto il mondo hanno raccontato le ...

Molestie sessuali - Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia : Harvey Weinstein si è consegnato questa mattina alla polizia di New York. Lo riferisce la Nbc, riprendendo le anticipazioni del New York Times, che nella note italiana aveva...

Caso Molestie - Weinstein si è consegnato alla polizia di New York : Mesi dopo lo scoppio dello scandalo di molestie sessuali che lo ha travolto, Harvey Weinstein si è...

Molestie sessuali - Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia : Harvey Weinstein si è consegnato questa mattina alla polizia di New York. Lo riferisce la Nbc, riprendendo le anticipazioni del New York Times, che nella note italiana aveva...

Scandalo Molestie - Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia : Dopo un’inchiesta durata mesi, Harvey Weinstein si è consegnato venerdì mattina alla polizia di New York. Lo riferisce la Nbc, confermando l’indiscrezione del New York Times. Il magnate di Hollywood era caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie ricevuta da decine di donne del mondo dello spettacolo. La polizia era pronto ad arrestarlo. Secondo il Nyt, il magnate andrà sicuramente a processo per almeno un caso, quello di Lucia Evans, ...

Caso Molestie - Weinstein pronto a consegnarsi alla polizia di New York : Mesi dopo lo scoppiodello scandalo di molestie sessuali che lo ha travolto, Harvey Weinstein dovrebbe...

Molestie e stupro : Harvey Weinstein pronto a consegnarsi a New York? : Harvey Weinstein dovrà rispondere delle accuse di avere violentato una donna e di averne costretta un'altra a del sesso orale: lo riferisce la Cnn citando una fonte vicina alle indagini, mentre si ...

Molestie : Weinstein pronto a consegnarsi : ANSA, - NEW YORK, 25 MAG - Harvey Weinstein dovrà rispondere delle accuse di avere violentato una donna e di averne costretta un'altra a del sesso orale: lo riferisce la Cnn citando una fonte vicina ...

Molestie - Weinstein pronto a consegnarsi e a rispondere ad accuse - : Il produttore di Hollywood si dovrebbe costituire a New York dove i procuratori avrebbero pronta per lui un'incriminazione per stupro di primo e terzo grado e atti sessuali di primo grado. Il suo ...

"Weinstein mi stuprò qui a Cannes nel 1997" - Asia Argento porta il caso Molestie sul palco del festival : Asia Argento torna a far parlare di sé e del caso molestie, da lei stessa portato alla ribalta nei mesi scorsi. Sabato 19 maggio, infatti, l'attrice italiana ha pronunciato un discorso infuocato alla cerimonia di chiusura del festival di Cannes: "Nel 1997 sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Avevo 21 anni"."Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione: Harvey Weinstein non sarà mai ...

Asia Argento : “Tra di voi c'è chi deve ancora pagare”/ Video - Weinstein e Molestie : choc al Festival di Cannes : Asia Argento: “Tra di voi c'è chi deve ancora pagare”. Video, Weinstein e molestie nel cinema: choc al Festival di Cannes. L'attrice italiana e il discorso alla platea(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:44:00 GMT)

Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le Molestie nel cinema : «Sapete chi siete. Ma soprattutto noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca» The post Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema appeared first on Il Post.

La moglie di Weinstein : «Molestie? Non ho mai sospettato nulla» : «Non ho mai sospettato che il mio compagno fosse un molestatore». Georgina Chapman rompe il silenzio e parla per la prima volta del rumorosissimo scandalo che lo scorso ottobre ha travolto l’ormai ex marito, Harvey Weinstein. «Quando uscirono i pezzi sul New York Times e poi sul New Yorker dove lo accusavano di molestie sessuali rimasi come paralizzata», racconta la stilista inglese a Vogue America. «Ho avuto a lungo giramenti di testa, in ...

Molestie a Hollywood - la moglie di Weinstein rompe il silenzio : "Non sapevo nulla" : Georgina Chapman, che ha chiesto il divorzio dall'ex produttore, ha raccontato i suoi tormenti a Vogue Magazine