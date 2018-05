Molestie - Weinstein pronto a consegnarsi e a rispondere ad accuse - : Il produttore di Hollywood si dovrebbe costituire a New York dove i procuratori avrebbero pronta per lui un'incriminazione per stupro di primo e terzo grado e atti sessuali di primo grado. Il suo ...

"Weinstein mi stuprò qui a Cannes nel 1997" - Asia Argento porta il caso Molestie sul palco del festival : Asia Argento torna a far parlare di sé e del caso molestie, da lei stessa portato alla ribalta nei mesi scorsi. Sabato 19 maggio, infatti, l'attrice italiana ha pronunciato un discorso infuocato alla cerimonia di chiusura del festival di Cannes: "Nel 1997 sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Avevo 21 anni"."Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione: Harvey Weinstein non sarà mai ...

Asia Argento : “Tra di voi c'è chi deve ancora pagare”/ Video - Weinstein e Molestie : choc al Festival di Cannes : Asia Argento: “Tra di voi c'è chi deve ancora pagare”. Video, Weinstein e molestie nel cinema: choc al Festival di Cannes. L'attrice italiana e il discorso alla platea(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:44:00 GMT)

Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le Molestie nel cinema : «Sapete chi siete. Ma soprattutto noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca» The post Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema appeared first on Il Post.

La moglie di Weinstein : «Molestie? Non ho mai sospettato nulla» : «Non ho mai sospettato che il mio compagno fosse un molestatore». Georgina Chapman rompe il silenzio e parla per la prima volta del rumorosissimo scandalo che lo scorso ottobre ha travolto l’ormai ex marito, Harvey Weinstein. «Quando uscirono i pezzi sul New York Times e poi sul New Yorker dove lo accusavano di molestie sessuali rimasi come paralizzata», racconta la stilista inglese a Vogue America. «Ho avuto a lungo giramenti di testa, in ...

Molestie a Hollywood - la moglie di Weinstein rompe il silenzio : "Non sapevo nulla" : Georgina Chapman, che ha chiesto il divorzio dall'ex produttore, ha raccontato i suoi tormenti a Vogue Magazine

Scandalo Molestie - la moglie di Weinstein : "Non sapevo nulla" - : Georgina Chapman ha rotto il silenzio per la prima volta da quando è esploso il caso che ha investito il marito. "Provo rabbia, confusione, shock - ha detto - ma non sono una vittima". E ha spiegato ...

Georgina scioccata per le Molestie del suo Harvey Weinstein. "Non sospettavo nulla. Come sarà la vita dei nostri figli?" : Non sapeva nulla: "sono stata chiaramente naif". Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio e torna in pubblico, con un'intervista a Vogue, dopo cinque mesi di assenza. "Ero umiliata e pensavo che non fosse rispettoso uscire. Ho pensato: chi sono io per farmi vedere in giro mentre accade tutto questo?".Chapman, stilista per il marchio Marchesa di cui è anche la co-fondatrice, ora sta provando a voltare pagina. Ma ...

Molestie.Moglie Weinstein : "Non sapevo" : 05.05 Georgina Chapman, moglie dell'ex re dei produttori Harvey Weinstein, rompe il silenzio per la prima volta da quando è scoppiato lo scandalo scatenato dalle accuse di molestie e violenza sessuale al marito. In un'intervista a Vogue, scoppia in lacrime parlando dei loro due figli e sostenendo di non aver mai sospettato nulla del comportamento del marito. "Pensavo di avere un matrimonio molto felice", ha detto.

Accusato di Molestie - si dimette il procuratore di Ny. Era stato lui ad avviare l'azione legale contro Weinstein : Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman si è dimesso dall'incarico dopo che quattro donne lo hanno Accusato di abusi sessuali e violenze fisiche. Strenuo oppositore di Donald Trump di cui ha sfidato davanti alla giustizia varie misure, Schneiderman è noto per la dura posizione presa nei confronti del produttore hollywoodiano Harvey Weinstein, Accusato da decine di donne di violenze sessuali. Era stato proprio lui, ...

Molestie sessuali - il procuratore di New York Schneiderman si dimette : accusò Weinstein : Eric Schneiderman aderì al movimento femministra #MeToo e fece causa alla società del produttore cinematografico, da cui è partito tutto lo scandalo sulle Molestie negli USA. Ma ora è a lui che vengono contestate le stesse accuse di abusi. Lui nega: "Sono stati giochi di ruolo consenzienti"Continua a leggere

Molestie sessuali - il procuratore di New York si dimette : accusò Weinstein : Colpo di scena a New York dove il procuratore generale Eric Schneiderman , che sposò la causa del #MeToo e aveva avviato un'azione legale contro Harvey Weinstein , si è dimesso dopo che quattro donne ...

