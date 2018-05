Molestie e stupro | Harvey Weinstein pronto a consegnarsi a New York?

"Weinstein mi stuprò qui a Cannes nel 1997" - Asia Argento porta il caso Molestie sul palco del festival : Asia Argento torna a far parlare di sé e del caso molestie, da lei stessa portato alla ribalta nei mesi scorsi. Sabato 19 maggio, infatti, l'attrice italiana ha pronunciato un discorso infuocato alla cerimonia di chiusura del festival di Cannes: "Nel 1997 sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Avevo 21 anni"."Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione: Harvey Weinstein non sarà mai ...