Moby e Tirrenia partner di Dogalize | sorprese in cabina | cibo | giochi e sconti per le

: 800.000 PICCOLE ZAMPE A BORDO MOBY E TIRRENIA PARTNER DI DOGALIZE - Businesscompete : 800.000 PICCOLE ZAMPE A BORDO MOBY E TIRRENIA PARTNER DI DOGALIZE - SardegnaRemix : IN SARDEGNA CON MOBY E TIRRENIA: ECCO COME LE DONNE POSSONO AVERE UN BIGLIETTO GRATIS - aquafantasyparc : Divertimento in collaborazione! #aquafantasy #tirrenia #moby #costarossa #welcomecostarossa… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Duecentomila per quattro; risultato: 800.000. Tante sono le zampe cheospitano ogni anno a bordo delle loro navi. Le due compagnie che hanno svolto una funzione pionieristica a favore degli amici a quattro zampe, aprendo le porte delle loro cabine agli animali di compagnia in viaggio con le loro famiglie, collocano un nuovo importante tassello nella loro strategia dog friendly, avviando unaship con, il dog social numero 1 in Italia (con una community di oltre 600mila utenti attivi) dedicato a chi ama gli animali, dove è possibile condividere foto, video, informazioni di ogni genere, e richiedere gratuitamente consigli a veterinari ed educatori. Sulle navi delle due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori l’amico a quattro zampe godrà di un trattamento vip: introverà una busta monoporzione diper cani, oltre che ad alcuni gadget per rendere la ...