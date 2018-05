Misano World Circuit | si accende il semforo verde della grande stagione internazionale

sportfair

: Nuova edizione del Weekend del Camionista! Da domani tanti #camion e mezzi pesanti invaderanno il #Misano World Cir… - abcvacanze : Nuova edizione del Weekend del Camionista! Da domani tanti #camion e mezzi pesanti invaderanno il #Misano World Cir… - HotelMorotti : LIVE MUSIC, STREET FOOD, MOTORI e tanta gente. Week End all' insegna dei motori con Truck Racing a Misano World Ci… - NICKY6UNICO : @Lysiane46 I world ducati week di Misano ora ho capito. No non ci sono mai stata ma i piloti dovrebbero esserci, gl… -

(Di venerdì 25 maggio 2018)Petronas Urani Gran Prix Truck: nel weekend attese 40.000 visitatori. Presenti tutti i grandi brand mondiali per unhappening di business, sport e costume A MWC si accendono nel weekend i riflettori sul Petronas Urania Grand Prix Truck, ilappuntamento dedicato al pianeta camion e unico in Italia per la sua formula. Attesi oltre 40.000 visitatori per quello che è un appuntamento di profilo europeo e quest’anno unico in Italia dedicato esclusivamente al mondo dei trasporti ed ai camion. E’ un mondo dinamico e in crescita. I dati ministeriali di aprile 2018 ed elaborati da Unrae rilevano un balzo in alto delle immatricolazioni dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 t del 44,6% ad aprile rispetto allo stesso mese del 2017 (con 2.725 unità immatricolate contro 1.884). Il dato sui primi quattro mesi segna +19,5% (9.382 unità contro 7.852). ...