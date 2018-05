Minori | in Italia segnalata la scomparsa di un bambino ogni 48 ore

Migranti - Eurostat : in Italia maggioranza di Minori non accompagnati : Migranti, Eurostat: in Italia maggioranza di minori non accompagnati Migranti, Eurostat: in Italia maggioranza di minori non accompagnati Continua a leggere L'articolo Migranti, Eurostat: in Italia maggioranza di minori non accompagnati proviene da NewsGo.

In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli Minori. I dati Istat : In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori. I dati Istat Sono 893 mila, pari all’86,4% dei nuclei familiari monogenitoriali con minori. Più della metà lavora ma la loro situazione economica spesso è critica: l'11,8% non ha per esempio i soldi per il mutuo. INFOGRAFICHE Parole chiave: ...

Catania - fibra ottica Open Fiber conclusa. Per tutti in Italia svolta Minori costi Adsl. E lista città aggiornata : Il servizio è già disponibile grazie agli accordi raggiunti con le compagnie Wind Tre e Vodafone già presenti sul mercato con una serie di offerte in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Povertà educativa - Save The Children : ‘Italia vietata ai Minori. Pochi riescono a uscire dallo stato di disagio delle famiglie’ : Un Paese vietato ai minori, dove quasi un milione e 300mila bambini e ragazzi, il 12,5% del totale, vive in Povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi uno su tre non usa internet e più del 40 per cento non fa sport. Ma, soprattutto, l’Italia è un Paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, ...

Infanzia - Save the Children : Italia paese vietato ai Minori - oltre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Vietato Whatsapp ai Minori di 16 anni in Italia - ulteriori precisazioni del 26 aprile : Vietato Whatsapp ai minori di 16 anni in Italia? Da alcune ore non si parla d'altro in Italia tra gli adolescenti che sono soliti utilizzare ogni giorno la popolare app di messaggistica tanto scaricata sui device Android e gli iPhone. Ancor prima che la normativa entrasse in vigore, noi di OptiMagazine vi avevamo fornito la notizia in anteprima assoluta, ma oggi 26 aprile riteniamo doveroso tornare sulla questione affinché il quadro possa ...

Minori migranti - a un anno dalla legge Zampa in Italia ci sono 4mila tutori volontari : A un anno esatto dalla promulgazione della legge per la protezione dei Minori stranieri non accompagnati, quasi 4.000 cittadini, in tutta Italia, hanno dato la loro disponibilità a diventare tutori volontari. Tutto questo...