Minniti | ' Combattiamo il rapporto mafia-politica'

Blastingnews

(Di venerdì 25 maggio 2018) 2 Se nonilmai combatteremo fino in fondo le mafie. Così il ministro dell'Interno, MarcoVIDEO, a Palermo, nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci, nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Era il 23 maggio 1992, una data destinata a rimanere indelebile. Poche settimane dopo, il 19 luglio, la strage di via D'Amelio. Un altro duro colpo allo Stato. Perdevano la vita Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A Palermo,ha aggiunto che lo scioglimento dei consiglio comunali é il primo anello per contrastare questo. Dichiarazioni pubblicate anche sul sito internet del ministero dell'Interno. In poco più di un anno sono stati sciolti trentasette consigli ...