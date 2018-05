Ministri | Salvini alza la posta e minaccia le urne | governo in bilico

Conte al Colle ma senza la lista dei MinistriNodo Savona - Salvini sbotta su Fb : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio mette il "like" : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona. Salvini sbotta su Facebook e il leader del M5s gli concede un "mi piace"

Conte va da Mattarella. I tempi per i Ministri si allungano. Salvini scrive : "Sono arrabbiato". : Per tutta la giornata si sono rincorse le voce sulla salita al Colle del professore Giuseppe Conte. E proprio quando sembrava che non sarebbe andato, il presidente del Consiglio incaricato si è invece presentato al Quirinale per conferire informalmente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'andamento delle consultazioni per la...

Conte da Mattarella dopo l'incontro con Salvini e Di Maio. I tempi per i Ministri si allungano : Per tutta la giornata si sono rincorse le voce sulla salita al Colle del professore Giuseppe Conte. E proprio quando sembrava che non sarebbe andato, il presidente del Consiglio incaricato si è invece presentato al Quirinale per conferire informalmente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'andamento delle consultazioni per la...

Conte vede Salvini e Di Maio - ma oggi non andrà da Mattarella. I tempi per i Ministri si allungano : Sembra tramontata l'ipotesi che Giuseppe Conte salga al Quirinale oggi. È quanto riferiscono fonti autorevoli del Movimento 5 stelle. «oggi al Colle? Vedremo, vedremo...». Così lo stesso premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all'ingresso di Montecitorio. Intanto Sergio Mattarella ha cancellato un appuntamento...

Dopo Visco - Conte vede Salvini e Di Maio. Ma i tempi per i Ministri potrebbero allungarsi : «Oggi al Colle? Vedremo, vedremo...». Così il premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all'ingresso di Montecitorio. Intanto Sergio Mattarella, ha cancellato un suo appuntamento in programma nel pomeriggio. Il capo dello Stato doveva infatti assistere alla Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo del Concorso Ippico ...

M5S : Improbabile Conte oggi al Colle. Il nodo è Savona. Salvini : «Sui Ministri deciderà lui» : Vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Governo - ora i tempi si allungano. Salvini : «Sui Ministri decide Conte» : Vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Conte - vertice con M5S e Lega. Salvini e Di Maio : sui Ministri decide Conte : vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Ministri - Conte incontra Di Maio e Salvini : i tempi si allungano : A rallentare la formazione del governo è la casella dell'Economia. Come è noto è scontro tra Colle e maggioranza sul nome di Paolo Savona, economista molto vicino alle tesi anti-euro. Gli altri nodi ...

Conte : "I Ministri saranno politici". Salvini insiste su Savona. Colle avverte : "No ai diktat" : "Vigileremo con attenzione rispetto alle misure di un contratto davanti al quale abbiamo molte perplessità sia sulla sostenibilità delle misure rispetto alla economia reale del Paese sia sulla una ...

Conte : Ministri tutti politici. Salvini insiste su Savona. Colle irritato : no diktat : Reduci dall’incontro con il premier incaricato, i leader di Lega e M5S smorzano le polemiche: dei ministri si occupano Conte e il Colle. Pd e Leu saranno all’opposizione, così come FI. FdI promette sostegno “selettivo” alle misure “sovraniste”. In serata Conte avrà anche un colloquio con alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. Attacco di Salvini alla Ue sulla manovra...