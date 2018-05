Ministri ' politici' | Conte prepara la lista per il Quirinale

Governo - Conte : “Al Colle Ministri politici che condividono il programma”. E incontra i risparmiatori truffati : “Proporrò al Colle ministri politici che condividono il programma“. Così il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte , al termine delle consultazioni con i partiti, chiarendo che dedicherà tutta la giornata di venerdì per elaborare la proposta per la squadra di Governo da presentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte ha anche chiarito che incontrerà Ignazio Visco, presidente di Bankitalia. “La ...

Conte : Ministri tutti politici. Salvini insiste su Savona. Colle irritato : no diktat : Reduci dall’incontro con il premier incaricato, i leader di Lega e M5S smorzano le polemiche: dei ministri si occupano Conte e il Colle . Pd e Leu saranno all’opposizione, così come FI. FdI promette sostegno “selettivo” alle misure “sovraniste”. In serata Conte avrà anche un colloquio con alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. Attacco di Salvini alla Ue sulla manovra...

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - Ministri politici - i due leader fuori dal governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...