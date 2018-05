Milano | primo sciopero dei rider | in piazza per più tutele FOTO

Le foto del primo giorno del Wired Next Fest 2018 a Milano : È iniziata l’edizione 2018 del Wired Next Fest a Milano. Come ogni anno, saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno sui due palchi e nei vari spazi del Festival ai Giardini pubblici Indro Montanelli. Il tema di quest’anno è la contaminazione, che sarà esplorata attraverso numerosi ospiti, interventi, workshop e anche appuntamenti di musica live. Quest’anno si alternano sul palco: dall’ex presidente della Camera ...

Milano. Fino al primo giugno mostra contro l’omofobia : Fino al primo giugno è aperta presso la Casa dei diritti di via Edmondo De Amicis 10 la mostra fotografica

Via tutti gli imballaggi - a Milano il primo 'naked shop' : In occasione dell'inaugurazione sarà inoltre presentata in anteprima la Turtle Jelly Bomb, una nuova bomba da bagno simbolo di una campagna globale che verrà presentata in tutti i negozi del mondo ...

My Cooking box : crowdfunding per primo negozio monomarca a Milano : Milano, 21 mag. , askanews, Che il cibo italiano piaccia in giro per il mondo è una realtà assodata. Quello che talvolta è più difficile da fare è valorizzare questo patrimonio gastronomico, metterlo a profitto. Chi ci sta provando con successo finora è una stat-up nata ...

Il primo Boeing di Air Italy arriva a Milano : 'battezzato' dai Vigili del fuoco : E' il primo dei 50 veivoli che entreranno nella flotta entro il 2022. Lo scorso 11 maggio Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 737 MAX nella nuova livrea presso il "Boeing Future Flight" di ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : l’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...

Milano - il primo dapso urbano colpisce un parcheggiatore abusivo : Milano, 12 maggio 2018 - Il primo daspo urbano a Milano è stato notificato a un italiano di 69 anni che da tempo faceva il parcheggiatore abusivo davanti alla stazione di Porta Garibaldi . Gli agenti ...

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (3) : (AdnKronos) – L’andamento dell’Industria di Lodi. Nel primo trimestre 2018 l’Industria manifatturiera Lodigiana registra per la produzione una variazione tendenziale positiva (+4,8% su base annua) ed una crescita del +2% rispetto al quarto trimestre 2017. Segno positivo per gli ordini che in un anno crescono del +7,4%, trainati dal +9% degli ordini interni. Leggera flessione per il fatturato, che rallenta sia su base ...

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Un inizio di anno ancora in crescita per l’Industria manifatturiera di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Nei primi tre mesi del 2018 le imprese milanesi registrano segnali positivi a livello tendenziale per produzione (+2,9%), fatturato (+3,8%) e ordini (+3,9%), soprattutto quelli esteri (+5% circa sia ordini che fatturato). Trend positivo anche a Monza e Brianza (+3,0% produzione, +5,9% fatturato, +4,2% ...

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (2) : (AdnKronos) – L’andamento dell’Industria di Monza e Brianza. Nel primo trimestre del 2018 la produzione Industriale manifatturiera registra una variazione tendenziale del +3% (contro il dato medio regionale del +3,6%) ed una variazione congiunturale del -0,1%. Cresce il fatturato su base annua (+5,9%), trainato da un buon andamento, soprattutto, del fatturato estero (+7,7% contro una media lombarda che si ferma al +5,3%), ma ...

Spareggio Venezia-Milano per il primo posto Sei volte su 10 vale il titolo : A voler ascoltare la storia, il 60% dello scudetto è in ballo questa sera, nello Spareggio dell'ultimo turno tra Venezia e Milano: il match delle 20,30 , RaiSport, tra le due capolista mette in palio ...