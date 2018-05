Milano " Presentazione della Quinta edizione del Festival della Comunicazione

Atene - nasce la rivista italiana Periptero. L’editore : “Ecco i tesori nascosti della letteratura greca”. Il 10 maggio la presentazione a Milano : Un viaggio nei tesori nascosti del mondo greco, dall’antichità all’età contemporanea. Un lavoro di ricerca sulla cultura ellenica – che ha dato le basi al pensiero occidentale e ha qualcosa da dire anche oggi – con saggi aperti a tutti e non rivolti solo all’ambiente accademico. Affinché i segreti della filosofia, del teatro, della letteratura e delle arti della Grecia siano svelati anche a chi non possiede tutti ...

Eman Live a Roma e Milano per la presentazione del nuovo album : Inoltre è in rotazione radiofonica, in digital download e su tutte le piattaforme streaming 'Icaro' , Jackie & Juliet / Artist First, . Primo singolo estratto proprio dal nuovo album di prossima ...