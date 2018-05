Milano | la madre non accetta la sua omosessualità | ragazza di 23 anni tenta il suicidio

23enne di Milano tenta il suicidio perché la madre non accetta la sua omosessualità : Una ragazza colombiana di 23 anni ha tenta to di suicidarsi lanciandosi sui binari della metro di Milano perché la madre non accetta la sua omosessualità. L'intervento di due persone l'ha convinta a rinunciare. E' accaduto alle 8.25 di ieri nella stazione della Linea 1 di San Babila. La giovane è stata notata mentre si sporgeva con insistenza oltre la linea gialla di sicurezza, mostrando un'agitazione che ha preoccupato due ...

Milano : 'Hai graffiato mio figlio' e la madre picchia la maestra : Accade sempre più spesso che si senta parlare di episodi di violenza, sia essa fisica che verbale, perpetrata dai giovani nei confronti dei propri coetanei o, ancor più grave, nei confronti degli adulti. Non è raro, infatti, imbattersi in filmati in cui lo studente di turno inveisce, schernisce e di sovente aggredisce fisicamente il professore, postando successivamente il video in questione sui social e riuscendo a divenire un motivo di becero ...