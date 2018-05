Milano In corso le iscrizioni tardive per i centri estivi della scuola primaria

Arriva a Milano il percorso interattivo dedicato alla campagna "Scienza - non magia - " di Yakult : Da martedì 22 maggio, il road tour Yakult della campagna "Scienza , non magia, " è Arrivato nella città di Milano per restare fino a domenica 27 e coinvolgere i cittadini nel percorso di live engagement pensato per raccontare il prodotto Yakult. Via Beltrami ...

Milano : due arresti per spaccio in corso Buenos Aires : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – La Polizia ha arrestato un cittadino del Gambia, K.N, di 22 anni, ed un cittadino del Senegal, A.C, 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, per spaccio e detenzione di cocaina. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in corso Buenos Aires, dove gli uomini della Mobile hanni notato un cittadino straniero poi identificato in A.C., giungere in taxi e ...

Milano : due arresti per spaccio in corso Buenos Aires : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – La Polizia ha arrestato un cittadino del Gambia, K.N, di 22 anni, ed un cittadino del Senegal, A.C, 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, per spaccio e detenzione di cocaina. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in corso Buenos Aires, dove gli uomini della Mobile hanni notato un cittadino straniero poi identificato in A.C., giungere in taxi e ...

Il 27 maggio Cortili aperti Milano : alla scoperta di corso Venezia : Milano, 24 mag. , askanews, Domenica 27 maggio 2018 torna Cortili aperti Milano, l'evento gratuito arrivato alla 25esima edizione che ogni anno mostra una parte della città che normalmente rimane ...

Milano - Frida Kahlo in mostra al Mudec : date e curiosità sul percorso espositivo : ... le due più importanti e prestigiose collezioni dell'artista Frida Kahlo al mondo, cui si aggiungono alcuni prestiti autorevoli da parte di musei internazionali, per la prima volta in Italia. ...

Milano : polizia individua cyberbullo 14enne - seguirà percorso terapeutico : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Insulti, anche di natura omofoba, foto accompagnate da commenti molto offensivi e pesanti discriminazioni sui social network. E' il trattamento riservato a un ragazzo di 14 anni da parte di un suo coetaneo, entrambi studenti di un liceo di una zona centrale di Milano. D

Lega-M5S - in corso nuovo vertice a Milano : Milano, 13 mag. , askanews, È in corso al Pirellone di Milano un altro incontro tra le delegazioni di M5s e Lega per trovare un'intesa su programma e composizione del possibile governo giallo-verde. ...

Milano : corpo senza vita trovato nell'Adda - in corso recupero salma : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nelle acque del fiume Adda, all'altezza della centrale idroelettrica che si trova nel comune di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. A dare l'allarme al 118, pochi minuti prima delle ore 21, è stato un passante. In que

A Milano in corso i Latte Days : Il primo giugno si terrà la giornata mondiale del Latte. In questa occasione partono da Milano i Latte Days da

Milano : l'11 giugno Consob Day a Palazzo Mezzanotte con discorso Nava : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Si terrà a Milano, il prossimo 11 giugno, l’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Lo rende noto l'istituto, precisando che l’appuntamento per il Consob Day è fissato a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari. Per l'occasione il presidente Mario Nav

ARRIVA L'ESTATE ED E' IMPOSSIBILE ANNOIARSI NELL'OVEST Milano : FESTE - SAGRE IN CORSO : È organizzata dall'Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, con la collaborazione delle associazioni sportive Velo Sport Robecco e Brontolo Bike e della Pro Loco. Domenica 13 maggio 2018 si ...

Milano - è la volta buona per il Leoncavallo. Sala : “Trattativa in corso - dal Comune sì all’accordo” : La trattativa c’è ed è in corso tra Comune di Milano, prefettura e famiglia Cabassi. Nell’aprile del 2015 ci aveva provato Giuliano Pisapia, ma la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino si era spaccata e la delibera per regolarizzare il Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano in via Watteau dal 1994, era stata stracciata. Ora è il turno dell’amministrazione guidata da Giuseppe Sala, regista, insieme al ...

Milano - studentessa e due uomini accoltellati nel corso di tre diverse rapine : La giovane, 21 anni, è fuori pericolo. L'aggressione vicino alla stazione Centrale, poco distante da dove un bengalese di 23 anni è stato ucciso dopo una...

Tim - Tribunale Milano accoglie ricorso Vivendi : niente revoca cda : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Tim e Vivendi. L'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani è stato sospeso e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri ...