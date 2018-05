Milano Il 2 giugno spettacolo di danza e recitazione all’auditorium in largo Mahler

Milano. Fino al primo giugno mostra contro l’omofobia : Fino al primo giugno è aperta presso la Casa dei diritti di via Edmondo De Amicis 10 la mostra fotografica

PhotoWeek. A giugno Milano rende omaggio alla fotografia : Dal 4 al 10 giugno Milano rende omaggio alla fotografia con la seconda edizione di PhotoWeek, palinsesto promosso dal Comune

Milano : Filarmonica della Scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno (2) : (AdnKronos) - Per Jean Pierre Mustier, presidente della Filarmionica della Scala e amministratore delegato di Unicredit, gli "interpreti sono d'eccezione in una cornice magnifica per avvicinare la grande musica a tutti". In Piazza Duomo sono attese decine di migliaia di persone. Le ultime edizioni h

Milano : Filarmonica della Scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Torna domenica 10 giugno il concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. A dirigere l'orchestra per la sesta edizione dell'appuntamento sinfonico gratuito è il maestro Riccardo Chailly e il pianista russo Denis Matsuev, ospite solista, è interprete d

Papa Francesco - a fine giugno 14 nuovi cardinali. Nell’elenco non c’è l’arcivescovo di Milano Mario Delpini : Porpora per Roma, ma non per Milano. Papa Francesco ha, infatti, annunciato che il 29 giugno prossimo nominerà 14 nuovi cardinali, di cui 11 elettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di 80 anni di età. Tra essi ci sono ben tre italiani: Angelo De Donatis, vicario di Bergoglio per la diocesi di Roma; Giovanni Angelo Becciu, attualmente sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, che voci molto insistenti danno come nuovo ...

Milano. In piazza Duomo il 16 giugno Radio Italia live – Il concerto : A Palazzo Marino alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, dell’assessore alla Cultura, Filippo del Corno, di Radio Italia con Mario

Dall’11 giugno We Move Camp Milano 2018 : L’associazione We Move SSD, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza il “We Move Camp 2018” da lunedì

RadioItaliaLive torna in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno. Ecco il cast completo : RILIVE 2018 Radio Italia torna per la settima volta in Piazza Duomo a Milano con Radio Italia Live – Il Concerto. 21 grandi interpreti e autori della musica italiana si esibiranno accompagnati dall’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal Maestro Bruno Santori. L’evento si terrà sabato 16 Giugno 2018, a partire dalle ore 19:10 e sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, da sei anni, accolgono i protagonisti sul ...

Milano : a fine giugno tornelli Atm 'contactless' - si entra in metro con la carta : Si tratta di un sistema di pagamento innovativo, che oggi viene offerto solamente dalle società di trasporto di Londra, Chicago, Singapore e sperimentato in poche altre città del mondo. Il nuovo ...

“Una Tempesta dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

“Una Tempesta dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

“Una Tempesta dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

Liberato - concerto a Milano/ Il 9 giugno nuovo live dopo Napoli : la probabile scaletta : Liberato, concerto a Milano, Il 9 giugno nuovo evento dal vivo dopo Napoli e l'arrivo in gommone: la probabile scaletta del musicista "senza volto", eccco tutti i singoli usciti.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:53:00 GMT)

“Una Tempesta dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]