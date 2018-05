Milano Domani la XV Giornata europea dei musei a cielo aperto

La canna più lunga del mondo : domani a Milano si rolla uno spinello di 33 metri : Si tenterà di entrare nel Guinnes dei Primati con un "joint" contenente due chili di cannabis "legale". Per l'opera serviranno 77 "rollatori" selezionati attraverso un contest on-line. Top secret la location.Continua a leggere

Boxe – I pesi ufficiali dei pugili impegnati domani al teatro Principe di Milano : domani al teatro Principe di Milano ci saranno una serie di incontri di Boxe, ecco i risultati della cerimonia del peso Si è svolta presso l’Hotel Bocconi a Milano la cerimonia del peso dei pugili che combatteranno domani sera al teatro Principe in Viale Bligny 52. La manifestazione inizierà alle 19.00. Nel clou il campione dell’Unione Europea dei pesi superpiuma Faroukh Kourbanov difenderà il titolo contro Devis Boschiero. Diretta, alle ...

Di Maio insiste : vuole fare il premier. Domani incontro con Salvini a Milano : Nulla da fare. E’ solo un bluff. E l’irritazione inizia ad essere tanta soprattutto nella base leghista. Le camice verdi

Salvini e Di Maio a Milano stringono sulla trattativa. Si prosegue domani : Giornata fiume per il tavolo tecnico tra Lega e Cinquestelle che trovano l'accordo sui primi 10 punti. Salvini e Di Maio arrivano nel pomeriggio, faccia a faccia di un quarto d'opra e poi tutti a ...

Milano. Domani Area P : Ivo Rabolini con Incisioni rupestri : Domenica 13 maggio alle 10:30 “Area P. Milano incontra la poesia”. E’ l’iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale e dell’Assessorato

Governo M5S-Lega - domani nuovo incontro a Milano. Resta il nodo premier : 15:55 - Di Maio e Salvini domani di nuovo faccia a faccia, a Milano, per arrivare il prima possibile alla firma del contratto di Governo che dovrà poi essere ratificato sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti al MoVimento. M5s e Lega puntano a chiudere la partita entro la fine della prossima settimana. Il capo politico dei 5 Stelle ai giornalisti ha detto: "Stiamo trovando altre convergenze, l'incontro è stato positivo" e quello di domani ...

Governo - Di Maio-Salvini - un nuovo vertice domani a Milano : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . "Quando abbiamo qualcosa da dire lo diremo", si è limitato a questa risposta il leader della Lega dopo l'incontro rispondendo alla domanda se sia ...

M5S-Lega - domani incontro sul premier a Milano. Di Maio : nessun rischio per l'Ue : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Editoriale L'anno zero della politica italiana di EZIO MAURO

