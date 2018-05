Milano | all' Idroscalo domenica di sport e street art per bimbi e ragazzi

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia dura

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Milano : una giornata di sole e caldo al Parco Sempione [GALLERY] : 1/16 Fabio Delfino/LaPresse ...

Relics of Now - mostra alla Triennale di Milano - : Così, mentre la cronaca è impegnata a segnalarne le emergenze e l'attualità, la teoria e la pratica architettonica s'interrogano su come i propri strumenti possano aiutare a interpretare e supportare ...

Arriva a Milano il percorso interattivo dedicato alla campagna "Scienza - non magia - " di Yakult : Da martedì 22 maggio, il road tour Yakult della campagna "Scienza , non magia, " è Arrivato nella città di Milano per restare fino a domenica 27 e coinvolgere i cittadini nel percorso di live engagement pensato per raccontare il prodotto Yakult. Via Beltrami ...

Borsa - avvio negativo a Milano : Ftse Mib -0 - 24% - All Share -0 - 15% : avvio di seduta negativo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib dopo i primi scambi cede lo 0,24% a 22.695 punti, mentre il Ftse Italia All Share perde lo 0,15% a 24.914 punti. Lo spread Btp-Bund dopo un ...

Milano. Il 2 giugno spettacolo di danza e recitazione all’auditorium in largo Mahler : L’associazione Dance arts school presenta lo spettacolo “Sarò parte del tuo mondo?”. L’evento gode del patrocinio del Municipio 5. L’appuntamento

PhotoWeek. A giugno Milano rende omaggio alla fotografia : Dal 4 al 10 giugno Milano rende omaggio alla fotografia con la seconda edizione di PhotoWeek, palinsesto promosso dal Comune

Basket – Semifinale Playoff : gara-1 alla Leonessa Brescia - Milano ko per 82-85 [GALLERY] : L’Olimpia Milano ci prova fino alla fine, ma gara-1 di Semifinale Playoff va alla Leonessa Brescia Si riaccende lo spettacolo del Basket italiano. Dopo qualche giorno di pausa si torna finalmente in campo con la prima Semifinale di Playoff. Al Mediolanum Forum l’Olimpia Milano ha ospitato la Leonessa Brescia per un primo incontro entusiasmante. Ottima partenza degli ospiti di casa che hanno chiuso il primo quarto con 8 punti di ...

DIRETTA/ Olimpia Milano Brescia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (semifinale gara-1) : DIRETTA Olimpia Milano Brescia, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della serie di semifinale playoff. La EA7 parte favorita ma la Leonessa potrebbe essere un osso duro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:13:00 GMT)

BORSA Milano chiude in calo su incertezze politiche - allargamento... : Dopo l'incarico conferito ieri dal capo dello Stato aGiuseppe Conte, che lo ha accettato con riserva, le incertezzesul nuovo esecutivo si concentrano sulla nomina al ministerochiave dell'Economia, ...

Milano - caduti pezzi d'intonaco all'ingresso del teatro alla Scala - : Nessun passante è rimasto coinvolto. L'area è stata transennata. Verifiche dei tecnici del teatro alla Scala e dei vigili del fuoco

Milano - il video dello scippatore fugge in galleria della metro : Milano , askanews, - Le immagini diffuse dalla questura di Milano documentano il momento dell'arresto dell'uomo che, dopo aver compiuto uno scippo in corso Lodi nella mattina del 23 maggio, è scappato ...