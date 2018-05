Milan | Pato non esclude il ritorno | ' Non potrei dire no ai rossoneri'

Milano - il video dello scippatore fugge in galleria della metro : Milano , askanews, - Le immagini diffuse dalla questura di Milano documentano il momento dell'arresto dell'uomo che, dopo aver compiuto uno scippo in corso Lodi nella mattina del 23 maggio, è scappato ...

Insider Dev Tour : evento per sviluppatori a Milano e Roma il 12 e 14 giugno : In occasione del Build 2018, Microsoft ha annunciato l’Insider Dev Tour, evento dedicato agli sviluppatori che si terrà nelle principali città del mondo, tra le quali Milano e Roma il 12 e 14 giugno. Descrizione Insider Dev Tour L’Insider Dev Tour è rivolto agli sviluppatori interessati a sviluppare nuove esperienze utilizzando le più recenti tecnologie di sviluppo, nonché per coloro che desiderano dare uno sguardo al futuro. Se ...

Milan - posticipato di 8 mesi il bond di Elliott : TORINO - Viene spostata di otto mesi la scadenza di una tranche da 15 milioni di euro di uno dei due bond del Milan sottoscritti da Elliott attraverso la società lussemburghese Project RedBlack. E' ...

Turista scippato a Milano : rubato orologio da 90mila euro - : La vittima è un uomo indonesiano di 52 anni. Pochi giorni fa si è verificato un episodio simile, sempre nel capoluogo lombardo, con un bottino dal valore di 150mila euro

Dj Fabo - processo a Marco Cappato : ecco cosa è successo/ Video - scontro fra Governo e Corte Assise di Milano : Dj Fabo, tutte le tappe della vicenda: dall'incidente alla morte fino al processo per Marco Cappato. La fidanzata Valeria Imbrogno e il "nodo" dell'aiuto al suicidio ad Un Giorno in Pretura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Milano - sgomberato il palazzo occupato di via Cavezzale : l’irruzione degli agenti all’alba : sgomberato a Milano un palazzo in via Cavezzali, nella zona multietnica di via Padova, più volte al centro delle cronache per episodi di criminalità. Dalle 5 di stamattina, giovedì 5 aprile, la Questura ha dispiegato uomini e mezzi per liberare gli appartamenti occupati abusivamente, procedendo al censimento dei presenti e al loro allontanamento. Le Forze dell’ordine hanno controllato piano per piano circa un centinaio di appartamenti, ...

Milan - i soldi di Mr Li slittano : "Aumento di capitale posticipato al 13 aprile" : Niente ricapitalizzazione entro domani. Non arriveranno entro le prossime 24 ore i primi dieci milioni dei 37,4 dal proprietario del Milan, Yonghong Li, per consentire l'aumento di capitale ...

Tribunale di Milano - Berlusconi chiede riabilitazione/ Sgarbi lo aveva anticipato : vuole ricandidarsi : Silvio Berlusconi chiede riabilitazione al Tribunale di Milano: così può superare l'interdizione e candidarsi alle elezioni. La strategia del leader di Forza Italia per correre in politica(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:02:00 GMT)

Milan preoccupato - Conti parte per gli Stati Uniti : visita dal medico di Ibra : Secondo quanto riferisce Sky Sport , il difensore del Milan Andrea Conti è pronto a partire per gli Stati Uniti, in particolare per la clinica di Pittsburg del professor Freddy Fu , quello che ha operato Ibrahimovic lo scorso ...