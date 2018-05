Milan | fiducia dall' Uefa solo senza Li

Milan o suona la nona : 'C'è fiducia' - : L'Olimpia si sbarazza anche di Cantù , 98-93 il finale, e si conferma in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sui Venezia. Per Milano si tratta della nona vittoria consecutiva in regular ...

Milan - GATTUSO RINNOVO 2021 / "Grazie per la fiducia - senza Fassone e Mirabelli non sarei qui" : MILAN , GATTUSO : il tecnico rossonero ammette che l'Inter è stata superiore nel derby di ieri, ma continua a sognare la Champions League. Intanto ancora voci sul suo RINNOVO di contratto.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:44:00 GMT)

L'oncologo di Napoli che si opera a Milano : "Non è sfiducia ma l'attesa è troppo lunga" : Io, Antonio Marfella, tossicologo, oncologo, dirigente medico e presidente dei medici per l'Ambiente, vi spiego perché sono in lista di attesa allo Ieo di Milano per farmi operare di cancro alla ...