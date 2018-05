Milan | Fassone | «Rifinanziamento? Nessuna accelerazione»

Milan - domani CdA sul 'caso Uefa' : 43 milioni entro giugno - rifinanziamento in alto mare. Fassone chiama Fininvest : Intanto continuano i rumors sull'ingresso di un investitore che affianchi Mr Li in Rossoneri Sport. Alcune banche, come Goldman Sachs, starebbero cercando una soluzione, ma l'operazione è molto ...

Milan - l’UEFA boccia i rossoneri. Fassone : “C’è amarezza - ora faremo…” : Milan, L’UEFA BOCCA I ROSSONERI- Brutte notizie in casa Milan. l’Uefa ha bocciato il settlement agreement, il quale potrebbe escludere i rossoneri anche dalla prossima Europa League. Tutto ancora da valutare. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare intorno ai primi 10 giorni di giugno. LA RISPOSTA DI Fassone: “C’E’ amarezza…” L’amministratore delegato rossonero ha così commentato: “La ...

L’Uefa boccia il Milan - Fassone non ci sta ed alza la voce : Non arrivano buone notizie in casa Milan nelle ultime ore, in particolar modo L’Uefa ha bocciato il settlement agreement. I commissari dell’organo europeo non hanno accolto le richieste della società di Yonghong Li, rimandando la propria decisione a metà giugno. Immediata la risposta da parte di Fassone che non le manda a dire: “mi sembra importante che il Milan assuma una posizione chiara dopo aver letto il comunicato della UEFA che mi ha ...

Milan - Fassone allo scoperto : “Servirà attaccante forte. Donnarumma? Dico che…” : Milan, Fassone- Marco Fassone, intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io per lo Sport”, ha fatto il punto della situazione sulla stagione del Milan e sul prossimo futuro. Focus totale sul mercato e sul futuro di Donnarumma. SULLA STAGIONE APPENA CONCLUSA “Se risaliamo all’estate scorsa le aspettative erano di fare di più. Pensavamo di arrivare nelle […] L'articolo Milan, Fassone allo scoperto: “Servirà ...

Calciomercato Milan - Fassone : 'Nessuna offerta per Donnarumma e Suso' : "Con Donnarumma c'è un discorso aperto da tanto tempo, speriamo che alla fine decide di rimanere. È il futuro del calcio italiano, poi nel mercato si sa che ci sono tante strade che si possono ...

Milan - Fassone traccia il futuro : ""Gigio? Via per offerte congure - Gattuso rimane e altri 2-3 innesti" : Il campionato è chiuso. Giù la serranda per i prossimi 3 mesi. Ora le società si organizzano per il calciomercato. Compreso il Milan , fresco di qualificazione in Europa League. Mercato, Gigio e ...