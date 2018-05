Migrazioni e accoglienza | l' impegno dell' Italia

La Commissione episcopale per le Migrazioni della Cei : "Sì all'accoglienza dei migranti - ma ci sono dei limiti. Aiutiamoli anche nei loro Paesi" : Il fenomeno delle migrazioni va affrontato "con realismo e intelligenza" e non con "risposte prefabbricate": per questo "riconosciamo" che "esistono dei limiti nell'accoglienza" imposti "da una reale possibilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di vita dignitose". Lo scrive la Commissione episcopale per le migrazioni della Cei nella lettera 'Comunità accoglienti, uscire dalla paura', in occasione del 25esimo ...