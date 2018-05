Michelle Hunziker stupisce | in studio si è presentata così

Michelle Hunziker - la proposta indecente di Ilary Blasi : 'Ci penso - non sarebbe male'. Viene giù Mediaset : Sicuramente era già tutto studiato a tavolino, ma la proposta fatta da Ilary Blasi a Michelle Hunziker . La showgirl romana ha detto di volere la conduttrice di Vuoi Scommettere come protagonista ...

Michelle Hunziker - il dettaglio sconvolgente in diretta : guardate bene la faccia dell'ospite Ilenia Pastorelli : Ieri Ilenia Pastorelli è stata ospite di Michelle Hunziker a Vuoi Scommettere e ha sfoggiato un sorriso smagliante che non poteva vantare ai tempi in cui partecipò al Grande Fratello . L'attrice che ...

Mondiali in tv : Alessia Marcuzzi rinuncia - è sfida tra Belen e Michelle Hunziker : Alessia Marcuzzi non condurrà più i Mondiali su Canale 5: al suo posto Belen Rodriguez o Michelle Hunziker Alessia Marcuzzi non condurrà il programma sui Mondiali in onda in estate su Canale 5. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di rinunciare a presentare in coppia con Nicola Savino e la Gialappa’s. Una rinuncia fatta […] L'articolo Mondiali in tv: Alessia Marcuzzi rinuncia, è sfida tra Belen e Michelle Hunziker ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti abbiamo passato un periodo buio : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in questo periodo sono in tv con il programma”Vuoi scommettere?”. Ma come in tutte le famiglie, anche il duo di mamma e figlia più famoso della tv avrebbe avuto il suo «momento buio», in un’intervista al magazine “F” le due showgirl avrebbero raccontato del «momento più difficile», circa due anni fa. «C’è stato un lungo periodo avrebbe spiegato Aurora – in cui litigavamo ...

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Seconda puntata : Claudio Amendola vincitore morale : La Seconda puntata di "Vuoi scommettere?": Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno registrato un altro successo anche grazie l'aiuto dei comici ospitati.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:31:00 GMT)

“Vi prego - basta!”. Aurora Ramazzotti scoppia e mamma Michelle Hunziker è pronta a battersi per lei : Durante la puntata di ieri ha esordito con un cartello in mano che recitava testuale: “Inizio penoso, non applauditela”, rivolto a mamma Michelle. Una battuta per rompere il ghiaccio che però non ha mancato di stuzzicare gli haters della povera Aurora che, in men che non si dica, è stata sommersa dagli attacchi. Chiacchiere, parole, cattiverie e confronti con la madre. Un continuo paragone che non è mai stato facile e che adesso Aurora ...

“Vuoi scommettere?” – Seconda puntata di giovedì 24 maggio 2018 – Con Michelle Hunziker. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere?, passando da Raiuno a canale5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Vuoi […] L'articolo “Vuoi scommettere?” – Seconda puntata di giovedì 24 ...

“Vuoi scommettere?” – Seconda puntata di giovedì 24 maggio 2018 – Con Michelle Hunziker. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere?, passando da Raiuno a canale5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Vuoi […] L'articolo “Vuoi scommettere?” – Seconda puntata di giovedì 24 ...

Michelle Hunziker/ Vuoi scommettere? - tante risate per la seconda puntata : Michelle Hunziker torna questa sera al timone di Vuoi scommettere?, il programma di Canale 5 in onda a partire dalle 21.20. Con lei ci sarà ancora una volta Aurora Ramazzotti.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:08:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - il momento buio : «Litigavamo tanto - io volevo solo bere e limonare...» : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno attraversando un periodo d'oro: per la prima volta insieme al timone di una trasmissione "Vuoi scommettere?", Michelle come conduttrice e la...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - intervista doppia madre-figlia : Arriva l'intervista del settimanale F. con Michelle Hunziker insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti, che troviamo a “Vuoi Scommettere?” su Canale 5

“Vuoi scommettere?” – Seconda puntata di giovedì 24 maggio 2018 – Con Michelle Hunziker. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere?, passando da Raiuno a canale5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Vuoi […] L'articolo “Vuoi scommettere?” – Seconda puntata di giovedì 24 ...

Michelle Hunziker : "Avevo perso la fede. Mio padre - in sogno - mi ha aiutato a uscire dalla setta" : Michelle Hunziker, attualmente in tv con Vuoi Scommettere?, programma in onda su Canale 5 che conduce con la partecipazione della figlia Aurora Ramazzotti, è stata intervistata dal settimanale Maria con te e, ovviamente, l'intervista in questione ha avuto, come argomento cardine, la religione e il rapporto della conduttrice e showgirl svizzera con la fede.La Hunziker ha esordito, parlando di una sua crisi spirituale durante gli anni ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - il momento buio : 'Litigavamo tanto - io volevo solo bere e limonare...' : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno attraversando un periodo d'oro: per la prima volta insieme al timone di una trasmissione 'Vuoi scommettere?', Michelle come conduttrice e la figlia nel ...