“Mi ha fatto venire il cancro” Prodotto per bimbi sotto accusa Lo usa per anni pensando

Fabrizio Corona interviene in diretta tv e dice ad Alda D’Eusanio : “Mi hai leccato il c*** per cinque anni”. Lei : “Mi hai sempre fatto schifo” : “Alda D’Eusanio mi ha leccato il culo per cinque anni“. Con queste parole Fabrizio Corona ha fatto un’irruzione telefonica’ nello studio di Stasera Italia, su Rete4, dove si stava parlando di lui con alcuni ospiti in studio. L’ex re dei paparazzi che da poco ha avuto dal giudice della Sorveglianza Simone Luerti l’autorizzazione a usare i social e a rilasciare interviste, non deve avere apprezzato il modo ...

Enzo Tortora - 30 anni fa moriva il giornalista e conduttore televisivo. “Mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro” : Nessun può dimenticare la sua eleganza, la sua competenza, il suo sorriso. Eppure è già passata quasi una vita da quando Enzo Tortora non c’è più. Il 18 maggio 1988, a 59 anni moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Quella bomba è l’accusa di far parte della Nuova Camorra Organizzata e di essere un corriere della droga. Furono necessari ...

Bologna - faccia a faccia tra Donadoni ed un tifoso : “Mi hai fatto il gesto dell’ombrello” - “tu sei ubriaco” [VIDEO] : Bologna, Mister Donadoni alle prese con uno scontro con un tifoso che lo ha pesantemente attaccato a causa di un presunto gestaccio… Il Bologna si appresta a chiudere una stagione non certo soddisfacente sotto il profilo dei risultati. I tifosi si sarebbero aspettati di più dalla squadra di Mister Donadoni e spesso lo hanno fatto notare con toni accesi. Il tecnico è finito al centro di furenti polemiche e nelle ultime ore ha avuto anche un ...

“Mi ha fatto molto male”. Dietro le quinte ‘esplode’ Amici : brutte accuse ad Alessandra Celentano. Un altro duro colpo per la spesso discussa maestra : In queste ultime ore non si fa che parlare di lei. Ma non solo. Amici, in queste ultime settimane, sta prendendo una strana piega. Certo, quando parliamo della Celentano c’è sempre un’aspra critica alle spalle. Eppure questa volta la protagonista non è lei, anzi, lo è ma la sua figura passa in secondo piano. Quello che ha fatto davvero notizia, sono state le dichiarazioni di Valentina Verdecchi, la ballerina del talent eliminata dal ...

Aida Nizar confessa a Luigi Favoloso : “Mi hai fatto soffrire” : Grande Fratello: Aida Nizar e Luigi Favoloso si chiariscono Anche questa settimana non è stata proprio delle più semplici per Aida Nizar. Difatti giusto qualche giorno fa quest’ultima ha discusso molto animatamente con Luigi Favoloso. Il motivo? Il giovane ex fidanzato di Nina Moric ha attaccato la concorrente di origini spagnole, rea di aver messo la marmellata sulla pizza. Un gesto ritenuto da Favoloso come una vero e proprio ...

Le Iene - Pupo strafatto di marijuana in California : “Mi sta arrivando qualcosa alla testa”. Il servizio è esilarante : Pupo e la marijuana. Un’accoppiata inedita, anche perché il cantante toscano, 62 anni, fino a qualche tempo fa non aveva mai provato a fumarla. A fargli incontrare la cannabis ci hanno pensato Le Iene che hanno scelto proprio lui per fare un viaggio in California, dove la cannabis è stata legalizzata anche a scopo ricreativo. E chi meglio di un inesperto come Pupo per capire come stanno andando le cose laggiù? Insieme a Pupo, il programma ...

Ermal Meta a Radio Italia Live canta in mezzo al pubblico e ringrazia i fan : “Mi avete fatto tanto” (video) : Ermal Meta a Radio Italia Live per un concerto esclusivo in anteprima al lungo tour estivo Non abbiamo armi. Durante la puntata di Radio Italia Live andata in onda giovedì 3 maggio, Ermal Meta ha presentato dal vivo al pubblico il nuovo album Non abbiamo armi, pubblicato a febbraio durante il Festival di Sanremo. Il cantautore si è esibito con alcune delle tracce contenute nell'album, tra cui la title track del progetto, il nuovo singolo ...

Grande Fratello 2018 - Malgioglio furioso con i concorrenti : “Mi hanno fatto venire i brividi - hanno una doppia personalità : Cristiano Malgioglio non ci sta. Anche il ciuffo biondo più famoso dello showbiz non accetta le offese, gli atteggiamenti aggressivi e le intimidazioni verbali messe in atto nell’ultima settimana nei confronti dell’ultima arrivata nella Casa del Grande Fratello 15, Aida Nizar. “Voglio difendere Barbara d’Urso, che per anni si è battuta contro la violenza sulle donne e ha sempre dimostrato di stare dalla parte dei più deboli. ...

“Mi ecciti…”. Gf : fuori controllo. Il concorrente senza ritegno è andato incontro alla gieffina e le parole che ha detto hanno fatto tremare i muri. I fan del programma sono scioccati : “Non può averlo fatto sul serio” : Se vi eravate scandalizzati con L’Isola dei Famosi, guardando il Grande Fratello Vip vi sembrerà che quello della Marcuzzi era il reality delle educande. La prima settimana nella casa è stata piena di colpi di scena, ma soprattutto di momenti di tensione. In particolare non si fa che parlare dello scontro molto forte che c’è stato tra Baye Dame e Aida Nizar, tra i due sono volati paroloni veramente esagerati: “Te ...

Processo a Roberto Spada che dice in aula : “Mi vergogno di quanto ho fatto. Chiedo scusa ai giornalisti” : Un’ora di continue contraddizioni e scuse nei confronti di tutti «i giornalisti», perché «mi vergogno per quello che è successo e non so spiegarmelo». Questa la sintesi della deposizione di Roberto Spada ascoltato oggi in aula nell’ambito del Processo che lo vede imputato, insieme al suo complice Ruben Alvez del Puerto, per aver picchiato con l’ag...

“Mia figlia mi odia per colpa tua”. E giù - botte da orbi : un’aggressione folle e insensata - sotto gli occhi di una bambina troppo piccola per capire quell’orrore. Ma per il padre le cose non sono finite affatto bene : Rapporti tesi, come purtroppo spesso accade quando una coppia continua ad avere contatti, legata dai figli avuti in passato nonostante l’amore sia finito da tempo. Sfociati in un’aggressione folle e violenta scatenata da un motivo, se così si può chiamare, talmente insensato da aver reso virale questa storia. Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni di nome John Smart che lo scorso ottobre ha colpito con una violentata ...

“Mistero svelato”. Stonehenge e il trasporto delle pietre : da anni tutti si chiedono come abbiano fatto gli antichi a portare là quei massi enormi. Dopo alcune tesi assurde - tra alieni ed extraterrestri - ecco finalmente la verità. A rivelare tutto è l’ultimo studio : C’è poco da fare, è uno dei monumenti più amati e visitati al mondo, anche grazie al fascino che esercita e a quell’aura di mistero che lo avvolgono. Le ricerche intorno a Stonehenge non finiscono mai, ma adesso un altro tassello importante è venuto a galla. Uno dei dubbi di sempre è: come hanno trasportato fin lì quelle pietre enormi? Bene, a quanto pare alcune delle pietre più grandi non sono state affatto trasportate sulla ...