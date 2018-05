Meteo | nel weekend si espande l’anticiclone Scipione | previsti 30 gradi in molte città

Previsioni Meteo - nel weekend arriva l'estate. Ma dura poco : arriva l'anticiclone africano Scipione che porterà a un aumento delle temperature. Ma da lunedì ritornano le piogge, ecco dove colpiranno

F1 - GP Monaco 2018 : le previsioni Meteo. Pericolo pioggia nel corso delle qualifiche e della gara : In questo weekend torna il Mondiale 2018 di Formula Uno per il sesto appuntamento iridato. Il round è di quelli affascinanti, o per meglio dire, glamour. Si parla di Montecarlo, teatro di grandi sfide, a sfiorare i muretti ed i guardrail tipici del Principato. Una corsa, tra coraggio ed intelligenza, che metterà in palio punti importanti. La Ferrari, reduce dal negativo GP di Spagna (dominato dalla Mercedes) deve reagire: Sebastian Vettel è in ...

Naufragio Dirigibile Italia nel 1928 : tutta colpa della Meteorologia spaziale : Mercoledì 23 maggio alle 14.30, nella Sala Conferenze dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, si terrà un seminario su le condizioni di meteorologia spaziale all’epoca del Naufragio del Dirigibile Italia nel 1928. Si proverà a spiegare i problemi incontrati dai naufraghi nelle comunicazioni radio. Difficoltà che, lungo i decenni del secolo scorso fino a oggi, hanno generato forti discussioni e controversie ...

Meteo Italia 19-25 Maggio : più SOLE nel weekend - poi TEMPORALI più diffusi : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? Italia, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 19 AL 25 Maggio 2018, ANALISI E PREVISIONE METEO ballerino sull'Italia, in quanto l'assenza di un solido campo d'alta pressione resta il bacino del Mediterraneo ...

Meteo - incredibile ma vero : torna il sole nel weekend (ma durerà poco) : Dopo tanta pioggia, torna il sole nel terzo fine settimana di maggio. Tra sabato 19 e domenica 20 maggio ci sarà temporaneo miglioramento su gran parte del territorio italiano, con l'atmosfera che...

Meteo - oggi ancora instabilità ma nel weekend torna il sole : Domani e domenica temperature in aumento in tutta Italia: oggi, invece, ancora possibilità di piogge al centro e al sud.Continua a leggere

Giro d’Italia 2018 - le condizioni Meteo stravolgono la corsa - i big rischiano e nelle prossime tappe… : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Osimo aImola, sarebbe dovuta essere una frazione sulla carta semplice, visto il percorso quasi interamente pianeggiante. Il finale odierno è stato invece durissimo a causa delle condizioni meteo avverse. A circa 40 km dal traguardo un violento temporale si è abbattuto sulla corsa, con i corridori che hanno dovuto affrontare una pioggia battane, un forte vento laterale e un improvviso ...

Allerta Meteo Piemonte : calo delle temperature e temporali in arrivo nella giornata della Festa della Mamma : Maltempo in Piemonte, dove un violento acquazzone, con forti raffiche di vento, si è abbattuto per diversi minuti su Torino. I vigili del fuoco non segnalano, al momento, particolari criticità, ma è Allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il Piemonte per il transito di una perturbazione con temporali forti, associati a forti raffiche di vento e in alcuni casi a grandinate. I fenomeni, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, saranno più ...

Meteo - alta instabilità sull’Italia e rischio temporali nelle zone interne : Situazione Meteo caratterizzata da alta instabilità su tutto il Paese con fenomeni temporaleschi anche violenti misti a schiarite. temporali interesseranno soprattutto le zone montuose del nord e dell'Appennino centrale.Continua a leggere

Meteo : in Lombardia perturbazione in arrivo nel weekend : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - In Lombardia tempo soleggiato e caldo tra oggi e domani, ma con forte variabilità a partire da stasera per il passaggio di un nucleo di aria instabile da nordest. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa regionale, per le prossime ore. Giovedì gradual

Allerta Meteo - violenta raffica di TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore : sarà un pomeriggio ‘’tempestoso’’ : 1/11 ...

Allerta Meteo Piemonte : piogge diffuse e persistenti nel Cuneese - criticità “arancione” per i fiumi : “Una circolazione di bassa pressione, attualmente posizionata sulla parte centrale tirrenica, convoglia correnti umide orientali sulla regione che apportano tempo perturbato“: lo rende noto Arpa Piemonte. “La ventilazione da est sarà presente, seppur in maniera meno marcata, anche nella giornata di domani e l’interazione di tali venti umidi da est con l’orografia locale Piemontese, saranno causa di piogge diffuse e ...

Meteo - maledetta primavera : allerta vortice ciclonico - cosa ci aspetta nelle prossime ore : Nessuna tregua sul fronte Meteo, purtroppo. La fase di maltempo in atto, causata dalla formazione di un ciclone mediterraneo sul mar Tirreno, durerà almeno per una settimana. IlMeteo.it annuncia