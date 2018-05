Meteo : in Lombardia temperature estive - ma da domenica torna instabilità : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel ...

Meteo : Lombardia - da domani tornano sole e caldo : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – Fino a domani il tempo rimarrà debolmente instabile, quindi si assisterà all’aumento della pressione per una struttura anticiclonica che si estenderà sul bacino del Mediterraneo favorendo giornate in prevalenza soleggiate e calde fino a sabato”. Queste le previsioni Meteo per la Lombardia indicate nel bollettino diffuso da Arpa regionale.Un probabile peggioramento delle condizioni potrebbe ...

Meteo : in Lombardia tempo instabile fino a mercoledì - poi soleggiato : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – tempo instabile fino a mercoledì mattina sulla Lombardia a causa di piogge sparse. In seguito, il tempo sarà generalmente più soleggiato con rovesci pomeridiani solo sui rilievi e temperature in aumento con valori al di sopra della norma. Domani, il cielo sarà ovunque molto nuvoloso o coperto con piogge deboli sparse, a tratti in forma di rovescio o temporale: le minime saranno in lieve rialzo, tra 14 e 16 ...

Meteo : in Lombardia weekend di instabilità con possibili precipitazioni : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Per tutto il weekend la Lombardia resterà all’interno di una vasta area depressionaria insistente sull’Europa. La circolazione atmosferica locale risulterà perlopiù blanda, ma di tipo instabile e favorevole a frequenti episodi di precipitazione a carattere di rovescio o temporale. Queste le indicazioni del bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia.Per domani, mattinata poco nuvolosa in pianura, ...

Previsioni Meteo Lombardia : weekend di instabilità con possibili precipitazioni : Per tutto il weekend la Lombardia “resterà all’interno di una vasta area depressionaria insistente sull’Europa. La circolazione atmosferica locale – spiega il consueto bollettino di Arpa Lombardia – risulterà per lo più piuttosto blanda ma di tipo instabile e favorevole a frequenti episodi di precipitazione a carattere di rovescio o temporale. Le temperature si manterranno intorno ai valori normali del ...

Previsioni Meteo Lombardia : clima ancora instabile - da sabato aumento delle temperature : “La Lombardia – spiega il consueto bollettino Meteo di Arpa regionale – è ancora inglobata in una circolazione depressionaria caratterizzata da aria fredda in quota, la quale propone condizioni atmosferiche favorevoli alla formazione di rovesci e temporali durante le ore pomeridiane e serali. Fino a domani poche variazioni, mentre da sabato assisteremo ad un cambio della circolazione dei venti che comunque porterà a nuove ...

Previsioni Meteo Lombardia : tempo instabile nei prossimi giorni : “Una bassa pressione colma di aria fredda in quota mantiene condizioni di tempo lievemente instabile sulla regione anche per i prossimi giorni. Maggior probabilità di precipitazione sui rilievi dove nelle prime ore di martedì farà nuovamente comparsa la neve fino a 1400/1600 metri“: instabilità nei prossimi giorni in Lombardia secondo l’Arpa regionale. Oggi nuvoloso con tendenza a irregolari schiarite in serata sulla Pianura ...

Allerta Meteo Lombardia - monitorato il Seveso : attivato il piano di emergenza idrica : Presa visione di un’imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di Allerta regionale, il Comune ha convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. “Il Comune – si legge nella nota – ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di ...

Allerta Meteo Lombardia : rischio temporali - monitorato il fiume Seveso : Allerta meteo a Milano per forti temporali a partire da stasera. Il Comune ha attivato il servizio di monitoraggio dei fiumi. “Visto l’avviso regionale di criticità per rischio idraulico e temporali forti nell’area del nodo idraulico di Milano, dalle ore 18 di oggi e fino a domani il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Centro di via Drago al fine di effettuare il monitoraggio ...

Meteo : Lombardia - in miglioramento con qualche rovescio domani : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Una vasta area di alta pressione si porta verso l'Europa Centrale, garantendo sulla Lombardia un miglioramento del tempo. Tuttavia, la persistenza di aria fresca in quota e il transito un piccolo nucleo di aria instabile da est favoriranno il riproporsi di locali rovesci