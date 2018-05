Mercato Milan | pesanti cessioni e cambio di modulo? Ecco l' idea di Gattuso

Milan - Fassone allo scoperto dopo il caos Uefa : dal budget - al calcioMercato - all’esclusione dall’Europa League : Il Milan sta preparando la prossima stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. L’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. Fassone è dunque intervenuto, ecco le sue parole ...

CalcioMercato Milan - come cambia l’11 di Gattuso : colpaccio in attacco - mossa per il centrocampo e due cessioni eccellenti [FOTO] : Calciomercato Milan – La stagione in Serie A è andata in archivio con la qualificazione in Europa League per il Milan, risultato che può essere considerato deludente dopo le premesse della scorsa estate. Il lavoro del tecnico Gennaro Gattuso è stato molto importante, per questo motivo è stato deciso di confermare il tecnico anche per la prossima stagione, adesso la dirigenza dovrà operare sul mercato. Previste due cessioni importanti, si ...

CalcioMercato Milan : vicini due colpi da 90 - arriva anche Immobile? Video : Il Milan sta lavorando con grande assiduita' sul mercato. La dirigenza rossonera ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione. Fondamentale, comunque, sara' far rimanere i top player, in primis Jesus Suso, che sta ricevendo numerose richieste da alcuni importanti club. Su di lui, per esempio, c'è il Napoli, squadra per la quale le caratteristiche tecniche del calciatore spagnolo potrebbero rivelarsi molto ...

CalcioMercato - Lautaro Martinez atterrato a Milano : sarà un nuovo giocatore dell'Inter : Lautaro Martinez è in Italia: comincia ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. L'attaccante classe 1997 sarà infatti il primo colpo dell'estate nerazzurra: arriva dal Racing Club ed è pronto a ...

Milan : frizioni tra Yonghong Li e Fassone - tutti i big sul Mercato : Fassone SI DIFENDE - Secondo il Corriere dello Sport , ci sono frizioni tra Marco Fassone e Yonghong Li : quest'ultimo chiede conto dei risultati all'amministratore delegato, secondo il quale la ...

Stop Uefa - come cambia il calcioMercato del Milan : TORINO - Il mercato del Milan ha subito inevitabilmente una brusca frenata e l'unica certezza, al momento, è rappresentata dall'arrivo a parametro zero di Reina e Strinic e dalla possibilità di ...

CalcioMercato Juventus - Paratici incontra Morata : duello con il Milan : Calciomercato Juventus – La stagione per la Juventus è andata in archivio, adesso si prepara per il futuro con l’obiettivo di tentare l’assalto alla Champions League, il pensiero adesso è già rivolto alla prossima stagione con l’intenzione di rinforzare la rosa, in particolar modo in attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore è andato in scena un incontro casuale tra Alvaro Morata e ...

Milan - Mercato bloccato dopo la bocciatura Uefa. Si studiano le contromosse : M ILANO - E' il momento più difficile di un'annata calcistica per attendere una decisione come quella che la Camera arbitrale dell'Uefa dovrà pronunciare nei confronti del Milan dopo la bocciatura del ...

CalcioMercato Inter - Skriniar : 'Resto a Milano - voglio giocare la Champions qui' : Dopo la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, dalla Slovacchia sono arrivate le parole di Milan Skriniar . Il difensore, grande protagonista della stagione appena conclusa, ha ...

Inter e Milan nel calcio femminile - ma la Juve ha già saccheggiato il Mercato : Ricco di marchi della Serie A maschile, ma povero di contenuti tecnici nazionali, a dispetto di un'Italia che, dopo più di vent'anni, si sta per qualificare al prossimo campionato del mondo , partita ...

Milan - Mercato sospeso e rifinanziamento : giorni di tensione : In ogni caso, alla decisione si potrebbe fare appello solo presso il Tribunale Arbitrale dello Sport, il Tas di Losanna, chiedendo una procedura di estrema urgenza. Come finirebbe? Impossibile dirlo, ...

Mercato Milan : il nuovo obiettivo per l'attacco vale 60 milioni ed ha 22 anni Video : La stagione calcistica 2017/2018 è giunta alla sua conclusione regalando al Milan la conquista di un posto diretto per l’Europa League 2018/2019. I rossoneri, grazie al successo ottenuto per 5-1 sulla Fiorentina, si sono garantiti la possibilita' di non accelerare la preparazione atletica estiva a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno, quando i rossoneri hanno dovuto disputare la prima partita ufficiale prima di fine luglio. La ...

Milan - calcioMercato : i rossoneri ci provano con Immobile : Neanche il tempo di leccarsi le ferite che il Napoli è già costretto a pensare al futuro, un futuro che molto probabilmente vedrà una faccia nuova in panchina. Dopo la grande delusione di fine ...