Mektoub | my love è un film di luce e libertà

Film in uscita - cosa vedere e cosa no. Da Mektoub my love : canto uno a Han Solo : a Star War Story : MONTPARNASSE: FEMMINILE SINGOLARE di Leonor Serraille. Con Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye, Nathalie Richard. Francia 2017. Durata: 94’ Voto: 4/5 (DT) Una ragazza sui trent’anni, ferita alla fronte, sbraita sul pianerottolo davanti alla porta di un appartamento, poi si accascia. Si risveglia in ospedale, racconta a un infermiere il momento difficile con l’amante più grande di lei, sembra comicamente un po’ fuori di testa. Agguanta borse, ...

Mektoub - My Love - il film dopo il quale ogni altro sembrerà un’opera da educande : Mektoub, My Love ride in faccia a chiunque pensi che il cinema da festival sia un’esperienza noiosa e cerebrale e gli sbatte addosso un film di un’intensità fisica, carnale ed emotiva inedita. Presentato al Festival di Venezia arriva ora in sala questa valanga di desiderio ed eccitazione giovanile che sembrano contagiare tutti (anche uno zio non propriamente giovane ma arrapatissimo). Siamo nel 1994, località di mare del sud della Francia, un ...

Mektoub - My Love : Canto Uno - di Abdellatif Kechiche : Tutto è costruito " con maestria innegabile, questo è certo " per farci entrare in un mondo, che simula apertamente il tempo della vita. Eppure come scriveva Aldo Spiniello a proposito de La vita di ...

Mektoub - MY LOVE : CANTO UNO di Abdellatif Kechiche (2017) : Francia, 1994: il giovane Amin (Shaïn Boumedine), ex studente di medicina e aspirante sceneggiatore con la passione per la fotografia, fa ritorno da Parigi a Sète, sua città natale, per trascorrervi le vacanze estive in compagnia di familiari, amici (e amori) di sempre e nuove conoscenze. Questa la trama di MEKTOUB, My LOVE: CANTO Uno: semplice, lineare e apparentemente ordinaria. Eppure la meravigliosa bellezza dell’ultimo film di ...