Meghan Markle è incinta? Tutti i particolari che dimostrerebbero la gravidanza...

Ecco lo stemma reale di Meghan Markle : Chi nasce in una famiglia reale ce l’ha fin da bambino, per tutti quelli che vi entrano per matrimonio, invece, lo stemma reale va costruito ex novo: è stato così anche per Meghan Markle, che dopo aver fatto il suo debutto sul sito della royal family e sui relativi account social, da oggi ha anche un simbolo personale, realizzato appositamente per lei. https://www.instagram.com/p/BjM9CsxBzEw/?hl=it&taken-by=kensingtonroyal Allo stemma ...

Meghan Markle è incinta? Ecco i particolari che dimostrerebbero la gravidanza... : Un matrimonio che ha fatto sognare tutte le donne e ora la fiaba di Meghan Markle sembra si coroni con l'arrivo di un erede. La nuova duchessa di Sussex, infatti, sarebbe in dolce attesa, secondo...

Samantha Grant attacca ancora Meghan Markle - Camilla è spaventata : Non c'è tregua per Meghan Markle , di nuovo oggetto di duri attacchi da parte dei suoi parenti paterni. Archiviato il Royal Wedding, la sorellastra dell'ex attrice, Samantha Grant , ha diffuso su ...

Royal Wedding - svelato il segreto del paggetto di Meghan Markle : ecco il perché della sua buffa espressione : Il piccolo Brian Mulroney è diventato una vera e propria star. La sua apparizione al Royal Wedding in veste di paggetto di Meghan Markle, uno dei figli della sua migliore amica, ha...

Meghan Markle a lezione di bon ton reale : Dopo le nozze con il principe Harry, Meghan Markle torna a studiare non il copione di un film, visto che ha dovuto dire addio alla sua carriera di attrice, ma una parte ben più impegnativa. Affiancata per sei mesi da Samantha Cohen, assistente-segretaria della Regina, imparerà a diventare un’impeccabile reale. “Saranno sei mesi di ascolto. Sta cercando consigli da una serie di persone. Lei procederà con umiltà”, ha riferito una ...

I gioielli minimal (e accessibili) amati da Meghan Markle : Durante la sua prima apparizione pubblica come Duchessa di Sussex, Meghan Markle ha mostrato di sentirsi già perfettamente a suo agio nelle vesti di reale. Il look scelto per l’occasione è stato apprezzato da fashioniste e testate internazionali: tutti i dettagli della mise indossata al garden party in onore del Principe Carlo sembravano suggerire un’eleganza innata, quella che l’ex attrice ha sfoggiato in più occasioni, velata ...

Meghan Markle - perché deve inchinarsi a Kate Middleton. E le altre regole di Corte : Meghan Markle sta rubando la scena a Kate Middleton. Ancora per poco però. E non solo perché presto la Duchessa di Cambridge riprenderà i suoi impegni pubblici dopo la maternità. Ma anche grazie alle regole di Corte che parlano chiaro. Dopo aver sposato Harry, Meghan è diventata la Duchessa del Sussex, ma questo non significa che lei e Kate siano sullo stesso piano. Lady Middleton, essendo la moglie di Willim, secondo nella successione al trono, ...

9 cose che Meghan Markle non potrà più fare da duchessa di Sussex : Il 19 maggio Meghan Markle ha cambiato il suo stato civile. E non l'ha fatto come ogni giorno lo fanno tante donne nel mondo. Perché l'attrice californiana non ha soltanto lasciato il suo paese d'origine e la sua carriera, ma è anche - e soprattutto - diventata la duchessa di Sussex. Meghan non ha semplicemente sposato Harry, il sesto nella linea di successione al trono d'Inghilterra, ma ha anche sposato la sua famiglia, i Windsor, ...

“È la prima volta in assoluto”. Vista bene Meghan Markle? La trasformazione è cominciata. È tutto in un solo dettaglio : Il royal wedding è andato. Giorni dopo, però, si parla ancora di Harry e Meghan, perché di dettagli, retroscena, appunti di stile, rumor (addirittura frasi scoperte grazie alla lettura del labiale) ce ne sono stati un’infinità. Sono marito e moglie, ora, il principe e l’ex attrice di Suits che presto, non prima di aver onorato alcuni impegni irrinunciabili, partiranno per la luna di miele. In Namibia (o in Botswana, dove i due ...

Meghan Markle a lezione dall’assistente della regina : Una volta c’erano le dame di corte, che prendevano sotto la loro ala protettrice le giovani mogli dei principi destinate a salire sui troni di mezza Europa. Galateo, lingue, buone maniere erano già legge nelle famiglie d’origine, ma un po’ di perfezionamento non guastava, indispensabile requisito per essere degne della corona. Oggi le cose saranno sì un po’ più moderne, ma certe abitudini fanno fatica ad arrendersi. Così ...

Quello che Meghan Markle non può più fare (dopo le nozze con Harry) : 1. Il Sì che conta I primi sei in linea di successione al trono (Harry è il sesto, dopo la nascita di Louis di Cambridge) per le nozze devono chiedere permesso alla regina. Lui, prima di andare a nozze con Meghan, l’ha fatto e ha ottenuto una risposta positiva. Ma guai a parlare in pubblico di politica. I Windsor non votano e devono restare neutrali. 2. I cibi proibiti Addio alle vongole e all’aragosta a Natale. Elisabetta II evita di ...