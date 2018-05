McLaren 720S by Carlex Design | la sportività sposa il lusso della personalizzazione FOTO

sportfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Giulio44317087 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Giulio44317087 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Giulio44317087 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Interni da mille e una notte per una delle più veloci super car inglesi in grado di raggiungere i 340 km/h Il preparatore polaccoha svelato la sua ultima e incredibile creazione su base. Espressione die opulenza, l’elaborazione di questaha portato in dote interni completamente inediti caratterizzati da rivestimenti in pelle e alcantara di colore viola, il tutto farcito da inserti in fibra di carbonio dedicata alla plancia. All’esterno, la livrea è stata impreziosita con adesivi che riprendono le forme delle ali di un rapace, esaltando ulteriormente ladi questo bolide. In posizione centrale troviamo il potentissimo V8 biturbo da 4.0 litri da 720 CV che permette alla vettura di raggiungere i 340 km/h di velocità massima e di schizzare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. L'articoloby: ...