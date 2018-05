Matteo Salvini | incontro segreto con il capo della polizia Franco Gabrielli Dagospia | ha

Matteo Salvini - il retroscena : il piano per far nascere un governo di centrodestra - la bomba di Augusto Minzolini : Sul governo Lega-M5s pende già la mannaia della fine, secondo Matteo Renzi e Silvio Berlusconi inevitabile. Non è detto però che la caduta del quasi-premier Giuseppe Conte significhi la fine della ...

Governo - Matteo Salvini su Facebook : "Savona all'Economia per il bene dell'Italia in Europa" : "Pare qualcuno - ha aggiunto - non voglia Savona ministro dell'Economia. Una personalità specchiata, riconosciuta, apprezzata che ha già fatto il ministro dell'Industria in passato, ha lavorato con ...

Matteo Salvini - l'ultimo appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : 'Tutta colpa di Mattarella se...' : Sa di correre un bel rischio, Matteo Salvini . E non solo per l'azzardo di un governo coi 5 Stelle. In pericolo ci sono le centinaia tra amministrazioni regionali e comunali in cui, soprattutto al ...

Matteo Salvini : "Farò l'opposto di quello che ci dice l'Unione europea" : "L'Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l'opposto di quello che l'Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.Salvini poi affronta la questione del professore Paolo Savona candidato a fare il ministro dell'Economia. "Savona è la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa - ...

Roberto Maroni - la sfida a Matteo Salvini : 'Non può fare il ministro dell'Interno e il segretario della Lega' : E il leghista sceglie il day-after al conferimento dell'incarico a Giuseppe Conte per sganciare la sua bomba politica, rompendo un lungo silenzio. 'Non è un mistero che io fossi contrario a un ...

Giuseppe Conte - l'apertura a Sergio Mattarella : pronto a rinunciare a Paolo Savona - una coltellata a Matteo Salvini : Il governo di Giuseppe Conte non è ancora nato, ma Matteo Salvini deve già incassare la prima 'coltellata'. Si sa, la partita dei ministri è ancora aperta. Uno dei principali nodi riguarda l'Economia, dove la Lega vuole Paolo Savona , il libero pensatore anti-euro. Nome al quale, però, Sergio Mattarella si oppone con tutte le sue forze. Una contrarietà che il capo dello Stato avrebbe ...

Paolo Savona ministro dell'Economia - Dagospia : la Lega ha rinunciato. Ma poi Matteo Salvini... : Il consueto flash di Dagospia , che ribalterebbe il quadro politico. Si parla di Paolo Savona , dato fino ad oggi in pole per il ruolo di ministro dell'Economia. Nome sgraditissimo a Sergio Mattarella , che non vuole al dicastero una persona dichiaratamente no-euro. Secondo Dago , la Lega avrebbe rinunciato al suo nome, piegandosi così ai voleri del ...

Gian Marco Chiocci - il dubbio su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'A pensar male...' : 'La sensazione più banale è che Di Maio e Salvini alzino la posta per farsi dire di no dal già scettico Mattarella così da tornare subito al voto gridando contro la Casta che gli impedisce di ...

Italiani e psicofarmaci - cosa c'è di vero in quello che dice Matteo Salvini : Salvini dice che l'elevato consumo di psicofarmaci sarebbe dovuto a "mancanze di speranza, fiducia, prospettive". Ma lo scenario è più complesso

Matteo Salvini - il retroscena : i suoi diktat e il piano segreto : Punto secondo: 'Noi stiamo a quanto concordato fino a questo momento , ergo Giuseppe Conte premier, Paolo Savona ministro dell'Economia e Giampiero Massola agli Esteri, ndr, '. E, minaccia Matteo ...

Italiani e psicofarmaci - cosa c’è di vero in quello che dice Matteo Salvini : (Foto: Getty Images) Sette milioni di Italiani che assumono ogni giorno psicofarmaci per combattere la depressione. Un malato su due che, per di più, considera inutile il trattamento, ritenendo di potersi curare con terapie fai da te. Un aumento del 20% del consumo di antidepressivi in Europa in meno di 5 anni. Sono solo alcuni dei preoccupanti risultati di diversi studi che hanno da poco fotografato lo scenario italiano ed europeo della salute ...

Giorgia Meloni : 'Il centrodestra non esiste più - Matteo Salvini lo ha tradito' : 'Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina , con l'aggravante di avere un premier espressione del Movimento 5 Stelle che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio - ...

Vittorio Feltri - perché Matteo Salvini non ha nulla a che spartire con questo programma grillino : Immagino che anche i lettori, quanto me, non ne possano più di chiacchiere sul governo in gestazione. Mi pesa scriverne perché siamo sempre al si dice e al forse. Passano i giorni, e addirittura i ...

Franco Bechis avverte Matteo Salvini : cosa pensano davvero i grillini sull'immigrazione : ... tal Igor Gelarda , ha fatto notare all'assemblea quanto la realizzazione dell'hotspot fosse inopportuna visto il programma del nascente governo Lega-5 Stelle sull'immigrazione, con una politica di ...