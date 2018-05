Massacro Circeo | il mostro Izzo | uccidemmo anche una 17enne friulana

Massacro del Circeo - il mostro Angelo Izzo : “uccidemmo Rossella Corazzin”/ “Rapita e violentata da 10 uomini” : Massacro del Circeo , nuova rivelazione choc: secondo Angelo Izzo fu rapita, violentata ed uccisa anche Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa da Tai di Cadore.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:58:00 GMT)

Massacro del Circeo - dopo 42 anni Izzo rivela : “Ammazzammo anche Rossella Corazzin” : Angelo Izzo, uno dei tre stupratori killer del Circeo ha confessato l'omicidio di Rossella Corazzin, creduta scomparsa da più di 40 anni. In cella per un altro duplice delitto, 'l'Angelo del male' ha dichiarato di aver stuprato e ucciso la diciassette anni dopo averla rapita mentre era in vacanza a Cadore. 'La scelsi perché era vergine'.Continua a leggere