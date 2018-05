Massa Marittima GR | domenica torna il Balestro del Girifalco | 120ª edizione

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Tutto pronto a, città d’origine medievale delle Colline Metallifere (Gr), per ladeldel27 maggio, una suggestiva rievocazione storica tra i tre antichi Terzieri della città (Borgo, Cittanuova, Cittavecchia), che si sfidano in una gara di abilità con le balestre e che si svolge, come tradizione, l’ultimadi maggio e ogni 14 agosto. Anteprima della gara domani sabato 26 maggio alle ore 11 nel Palazzo dell’Abbondanza, la presentazione del Palio o “drappellone”, che andrà ai balestrieri vincitori della sfida. Presenti il sindaco Marcello Giuntini, il rettore della Società dei Terzieri Massetani Ivo Martellini che organizza l’evento. Per ildi maggio, dedicato a San Bernardino copatrono della città, è consuetudine affidare la realizzazione del Palio ad un artista che viene selezionato da una apposita commissione ...