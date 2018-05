Martinez | primo giorno all' Inter | visite e firma Un sogno | Milito mi ha raccontato

gazzetta

: #Inter Lautaro Martinez in volo per Milano: primo assaggio di mondo nerazzurro, venerdì mattina le visite mediche c… - FabrizioRomano : #Inter Lautaro Martinez in volo per Milano: primo assaggio di mondo nerazzurro, venerdì mattina le visite mediche c… - antonio19991968 : RT @FcInter1908it: Inter, e sono tre: anche Lautaro Martinez nerazzurro. Biasin scherza: 'Commovente che...' - - FcInter1908it : Inter, e sono tre: anche Lautaro Martinez nerazzurro. Biasin scherza: 'Commovente che...' - -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Dopo la notte passata in hotel, eccolo presentarsi di buon mattino , zaino in spalla come uno studente, al Centro Coni di medicina dello sport di Milano per effettuare la prima parte di...