Mancano 16 giorni alle urne | le ultime dai candidati

Harry e Meghan - questo è vero amore. Mancano quattro giorni e i fan sono già accampati : “Via solo per il bagno” : Il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno a Windsor sabato 19 maggio, eppure i fan della monarchia sono già accampati fuori dal castello con bandiere inglesi e immagini dei futuri sposi. “Da qui ci muoviamo solo per andare in bagno. È un posto splendido: vedremo la carrozza con Harry e Meghan”. L'articolo Harry e Meghan, questo è vero amore. Mancano quattro giorni e i fan sono già accampati: “Via solo per il bagno” ...