Macron tende la mano a Conte | ​ Impazienti di lavorare insieme

(Di venerdì 25 maggio 2018) Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, il presidente francese, Emmanuelsi dice pronto a collaborare con il nuovo governo italiano che sta nascendo in queste ore. Dall'Eliseo fanno sapere che"vuolere laal nuovo esecutivo". Inoltre, sempre alcuni collaboratori del presidente francese affera Repubblica: "Vogliamo stabilire rapidamente il contatto con il nuovo Presidente del Consiglio già nei prossimi giorni, non appena sarà ufficializzato il governo".Inaspettatamente la Francia prova a percorerre la strada del dialogo con Roma: "Noi stiamo già lavorando su punti che sono importanti per l"Italia come la riforma eurozona e il controllo flussi migratori", fanno sempre sapere dall'Eliseo. L'approccio d'Oltralpe potrebbe essere quello all'insegna del pragmatismo valutando le mosse e i rapporti bilaterali punto per punto. Infine in questo quadro non vanno ...